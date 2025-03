Via Streaming – Conflitos de família

Apresentar o cônjuge à família é sempre um momento de tensão nos filmes, isso porque nem sempre as reações são muito favoráveis. Mais complicado do que isso é organizar um encontro em que os pais de ambos os lados precisam se conhecer. No novo filme original da Max, “Um Terror de Parentes”, é isso que o casal Rohan (Nik Dodani) e Josh (Brandon Flynn) decidiu fazer. O longa, que estreia na plataforma de streaming no dia 13 de março, tem um elenco repleto de nomes conhecidos da indústria, como Lisa Kudrow (“Friends”), Edie Falco (“Os Sopranos”), Dean Norris (“Breaking Bad”), Parker Posey (“Baladas em NY”), Brian Cox (“Succession”) e Vivian Bang (“Meu Eterno Talvez”).

A história de “Um Terror de Parentes” começa com o casal Rohan e Josh decidindo organizar uma reunião familiar com ambos os lados para que todos fossem devidamente apresentados. Para isso, Rohan aluga uma casa de campo espaçosa, perfeita para que todos passem o final de semana juntos. Porém, logo que chegam ao destino escolhido, os parentes do casal irão se estranhar. Isso porque, enquanto os pais de Roan – Sharon (Falco) e Frank (Cox) – são tradicionais e retraídos, os de Josh – Liddy (Kudrow) e Cliff (Norris) – são liberais e extrovertidos, o que gera alguns atritos.

Conforme as famílias passam mais tempo juntas, mais problemas irão surgir, tornando a convivência um enorme desafio. Porém, as coisas irão ficar realmente desafiadoras (e mais engraçadas ainda) quando eles percebem que a casa alugada possui um espírito que a assombra por mais de 400 anos. Além disso, o local tem como administradora uma mulher excêntrica chamada Brenda (Posey), que vive na casa mal-assombrada. Quando um dos pais é possuído pelo espírito em questão, Rohan e Josh precisam unir as famílias para derrotar essa força maligna de uma vez por todas.