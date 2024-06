Via Streaming – Caso de família

A nova comédia romântica da Netflix, “Tudo em Família”, estreia na plataforma de streaming no dia 28 de junho e tem no elenco principal nomes como Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King. O original vai explorar a dinâmica entre diferentes gerações de mulheres da mesma família, que começa a ser questionada quando uma delas acaba encontrando um novo (e inesperado amor). Na história, Zara (King) trabalha a dois anos como assessora de um astro de Hollywood, Chris Cole (Efron). Mas detesta o patrão imensamente, porque considera o ator uma pessoa egocêntrica, egoísta e repleta de manias, que a fazem ter uma enorme antipatia por ele.

Um dia, ao chegar em casa, Zara vai a procura de sua mãe Brooke (Nicole Kidman) e acaba presenciando uma cena constrangedora entre ela e o seu chefe. Nem em seus piores pesadelos Zara iria imaginar que os dois tinham um envolvimento romântico, mas esse vai ser o enredo do filme. Baseada em sua experiência nada agradável trabalhando com Chris, Zara é completamente contra o seu namoro com sua mãe, pois acredita que ele só vai machucá-la por não levar nada da vida a sério. Além disso, o fato de Brooke não ter tido nenhum relacionamento depois do pai de Zara também parecer pesar em sua decisão, mesmo que de forma inconsciente.

Ao mesmo tempo, o filme irá abordar o ponto de vista de Brooke, uma mãe solteira que finalmente está se permitindo viver um novo amor. Mesmo receosa com o fato de estar namorando um homem mais novo, a personagem é muito incentivada por sua mãe – e avó de Zara – Leila (Kathy Bates) a explorar sua vida como mulher para além da maternidade, e se colocar como prioridade. Ela também irá tentar lembrar a neta de que, antes de ser sua mãe, Brooke é uma mulher madura e independente, que merece dar chance para sua própria felicidade.