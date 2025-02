Via Streaming – Busca por justiça

Apesar de a ciência já saber a bastante tempo sobre o perigo do manejo indevido de resíduos tóxicos, muitos acidentes ao longo da história mostraram que essa não é uma lição completamente apreendida. E um dos casos judiciais mais emblemáticos sobre o assunto teve sua história contada na nova série original Netflix, “Cidade Tóxica”, que estreia dia 27 de fevereiro na plataforma. O caso aconteceu em Corby, um condado industrial de Northamptonshire (na Inglaterra) que sofreu com um grande número de nascimentos de crianças com algum tipo de malformação depois do fechamento da siderúrgica British Steel.

Durante o período de 1985 e 1999, a cidade passou por um processo de reconstrução e realocação dos resíduos tóxicos da siderúrgica. Porém, esse trâmite foi realizado de maneira negligente, fazendo com que os cidadãos comuns tivessem contato diário com a poeira tóxica. Na série da Netflix, Jodie Whittaker interpreta Susan, uma mulher de personalidade abrasiva que está grávida de seu segundo filho. Na maternidade ela conhece a jovem Tracey (Aimee Lou Wood), que também está esperando para dar à luz. Enquanto o filho de Susan nasce com má-formação nos dedos de uma das mãos, a de Tracey possui diversos problemas de saúde.

Ao conversar com outras mulheres da cidade, a protagonista começa a perceber que diversas outras crianças da cidade também nasceram com as mesmas questões de saúde, assim como seu filho. Junto com a comunidade local, Tracey lidera um grupo de mães que decide entrar na justiça contra a cidade de Corby por negligência no manejo dos resíduos da antiga siderúrgica. Ao longo de quatro episódios, “Cidade Tóxica” irá abordar a verdadeira batalha dessas mães para responsabilizar as pessoas poderosas que, movidos por ambição e ganância, envenenaram toda uma geração da cidade, que precisou lidar com as consequências pelo resto da vida.