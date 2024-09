Via Streaming – Bastidores da moda

Sede das Olimpíadas de 2024, Paris é a cidade mais visitada no mundo inteiro, sendo muito conhecida por sua arquitetura icônica, sua culinária deliciosa e seu passado histórico. De ares românticos, a cidade também é referência quando o assunto é moda, sendo considerada a capital da alta costura. Diversas marcas de luxo consagradas se estabeleceram em solo parisiense e esse é o tema da nova série original da Apple Tv “La Maison”, que estreia no dia 20 de setembro. Uma espécie de “Succesion” francesa, a produção terá 10 episódios e é centrada em duas famílias rivais no mundo da moda.

A série começa com os embates entre a lendária marca familiar LeDu, que possui mais de 100 anos de tradição no universo da alta-costura, e a Rovel, uma empresa relativamente nova no mercado. Comandadas por Vincent Ledu e Diane Rovel, ambas as marcas são negócios muito lucrativos que giram em torno do ambiente familiar. No meio dessa tensão entre as empresas, Vincent acaba entrando em um escândalo público que vai comprometer bastante toda a sua reputação. Por conta disso, ele será afastado da LeDu, que precisa calcular os seus próximos passos com cautela e rapidez.

Assim, Perle Foster (Amira Casar) – uma antiga musa inspiradora de Vincent cujo talento sempre ficou nas sombras da personalidade do estilista – irá se juntar com a jovem e visionária designer Paloma Castel (Zita Hanrot) para assumirem o controle da empresa centenária em Paris. Apesar de serem talentosas, as duas mulheres ainda não tiveram o reconhecimento que mereciam na indústria, o que pode mudar com a execução do seu plano para salvar a marca. Ao mesmo tempo em que isso acontece, Diane Rovel vê a situação de seu rival como o momento perfeito para realizar um de seus maiores (e mais ambiciosos) sonhos: comprar a LeDu, custe o que custar.