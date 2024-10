Via Streaming: Baseado em crimes reais

Apesar de ser um sucesso recente no Brasil, os filmes e documentários de “true crime” – que consistem em produções que abordam um crime ocorrido na vida real – parecem terem encontrado um grande público nacional. Várias produções do gênero foram lançadas nos últimos anos, como “A Menina que Matou os Pais”/ “O Menino que Matou Meus Pais” (2021), “O Caso Evandro” (2021) e “Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez” (2022), e mais estão sendo produzidas para o ano de 2024. Uma delas é um original da Amazon Prime Video, “Maníaco do Parque”, que estreia na plataforma no dia 18 de outubro.

O filme, estrelado por Giovanna Grigio e Silvero Pereira, é baseado na história real de Francisco de Assis Pereira, um assassino em série que aterrorizou a cidade de São Paulo no final da década de 1990. Na vida real, o criminoso, que trabalhava como motoboy, foi condenado a mais de 260 anos de prisão por homicídio, estelionato, atentado violento ao pudor e estrupo. Ele se passava por um agente de modelos e caça-talentos, enganando mulheres jovens e de baixa renda que aceitavam participar de ensaios fotográficos no Parque do Estado, na Zona Sul de São Paulo. Ao chegar lá, ele as levava para uma região mais afastada e cometia seus crimes.

O original da Amazon Prime vai retratar desde a descoberta dos corpos das mulheres, escondidos no parque, pela polícia até a condenação do assassino (Silvero). Uma personagem importante para a conclusão do caso é Elena (Grigio), uma jovem repórter policial que vê a investigação como uma oportunidade para alavancar sua carreira, além de acreditar ser capaz de pegar o assassino e, com isso, parar os ataques às mulheres em São Paulo. Porém, o seu envolvimento com o caso – e a natureza hedionda do mesmo – vai acabar impactando de forma negativa a sua própria vida.