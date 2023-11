Via Streaming – Apostando alto

Veterano de Hollywood, Chuck Lorre é um escritor, diretor e produtor norte-americano autor de grandes sitcoms de sucesso, como “Two and a Half Man” e “The Big Bang Theory”. Conhecido como um dos mestres da comédia, Lorre é o responsável pela nova série original da HBO Max, “Bookie”, que chegará na plataforma de streaming no dia 30 de novembro. Com oito episódios no total, a produção terá lançamentos semanais duplos, com dois capítulos disponibilizados a cada quinta feira, até o dia 21 de dezembro. A série marca o retorno da colaboração de Lorre com o ator Charlie Sheen, depois da sua demissão conturbada de “Two and a Half Man”.

O enredo se passa na Califórnia, Estados Unidos, e conta com bastante humor ácido para se desenrolar – como característico de seu criador. Danny (Sebastian Maniscalco) é um corretor de apostas que trabalha a muito tempo no ramo. Porém, o personagem tem a sua fonte de renda ameaçada com a iminente legalização dos jogos de azar na Califórnia. Para contornar essa situação e garantir a lucratividade do seu negócio, o protagonista irá fazer aliados improváveis. Eles são Ray (Omar J. Dorsey), seu melhor amigo e ex-jogador da NFL, Lorraine (Vanessa Ferlito), sua irmã, e Hector (Jorge Garcia), um relutante traficante de drogas.

Os quatro, juntos, irão enfrentar clientes cada vez mais instáveis, ao mesmo tempo em que tentam quitar as suas próprias dívidas e assegurar um lugar nesse novo mercado de apostas que está prestes a ser legalizado. Para isso, os próprios personagens vão se envolver em apostas perigosas e arriscadas, sem medo de trapacear para chegar ao topo. Quem interpreta o protagonista é o comediante Sebastian Maniscalco, conhecido pelos seus shows de stand-up focados em histórias pessoais. Recentemente, tem se destacado como ator, participando de filmes como “The Irisman” (2019) e “O Meu Pai É Um Perigo” (2023).