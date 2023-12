Via Streaming – Apocalipse não!

Se engana quem acha que as animações são um gênero exclusivo para crianças. Nos últimos anos tem crescido cada vez mais o número de séries que utilizam do recurso do desenho para contar histórias complexas e com um recorte mais jovem/adulto. Uma das que mais vem se destacando nas produções recentes, é o seriado “Rick & Morty”, que está no ar desde 2013 e já conta com 7 temporadas. E, para a alegria dos fãs do programa, um dos seus roteiristas (Dan Guterman) assina uma nova série animada para a Netflix. Com um teor apocalíptico, “Carol & o Fim do Mundo” estreia no dia 15 de dezembro.

Quando o primeiro episódio começa, a Humanidade está diante da sua extinção iminente – causada por um planeta misterioso que avança cada dia mais em direção a Terra, até que eventualmente colida com ela. Com o fim do mundo certo e anunciado, as pessoas começam a viver de forma mais intensa e aventureira, tentando aproveitar cada momento na Terra para realizar todos os seus desejos mais mirabolantes. No meio desse frenesi, está Carol (com a voz de Martha Kelly), uma mulher adulta que se encontra perdida com as possibilidades desse cenário apocalíptico.

Diferentemente dos outros, Carol não quer pular de asa delta, ou se embriagar todo dia. A personagem encontra sua felicidade nas coisas simples do dia a dia, como ir ao trabalho. Junto com ela, um grupo de pessoas que encontram conforto na monotonia passam os últimos meses na Terra trabalhando no setor de contabilidade de uma empresa. Mesmo sem entender o porquê da empresa e para que ela existe, a protagonista se sente feliz em poder viver normalmente, sem tentar forçar a sua realidade nos planos para o fim do mundo de outras pessoas. Assim, a série acompanha Carol em sua busca por si mesma, sem se preocupar com o fim do mundo.