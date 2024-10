Via Streaming – Amor em Marrocos

A Netflix irá disponibilizar, no dia 11 de outubro, o filme original norte-americano “Amores Solitários”, um romance protagonizado pelos atores Laura Dern (vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme “História de um Casamento”, de 2019) e Liam Hemsworth. O longa, que foi dirigido por Susannah Grant (conhecida pelo seu trabalho em “Inacreditável”, minissérie original da Netflix lançada em 2019) é um romance ambientado em Marrocos, país do Norte da África. Além das temáticas comuns ao gênero que está inserido, o filme se propõe a explorar temas como busca por identidade e amor próprio, que vão além da questão dos relacionamentos amorosos.

Na trama, Dern interpreta uma renomada escritora chamada Katherine Loewe. Apesar de ter bastante sucesso, muito fruto de sua enorme dedicação para o seu trabalho, com o passar dos anos, a protagonista acabou se tornando uma pessoa muito reclusa, o que a atrapalha em alguns aspectos de sua vida. Quando a história começa, Katherine acabou de terminar um relacionamento e está enfrentando um momento de bloqueio criativo, que a impede de escrever seu próximo livro. No intuito de buscar algum tipo de inspiração, a personagem decide viajar para um retiro de escritores em Marrocos e, assim, mudar um pouco suas perspectivas.

Lá, Katherine irá conhecer o jovem guia turístico Owen Brophy (Hemsworth), que está em um relacionamento já bastante desgastado. Ao longo da história, os dois personagens vão desenvolver uma amizade que, passado um tempo, irá se transformar em um envolvimento amoroso, algo que Katherine jamais poderia esperar. Esse encontro é tão intenso que o curso das vidas dos protagonistas irá virar de ponta a cabeça, colocando em jogo uma série de certezas que eles mesmo já não acreditam mais. Porém, como de praxe nos filmes de romance, para que os protagonistas fiquem juntos, eles terão que enfrentar diversas adversidades, incluindo eles mesmos.