Via Streaming – Amor e ódio

O Wattpad é um aplicativo criado em 2006, que é uma espécie de rede social para a publicação e leitura de histórias novas, criadas pelos usuários da plataforma. Atualmente, ao se cadastrar no aplicativo, o usuário consegue acesso a uma infinidade de conteúdos literários, de forma gratuita, ao mesmo tempo em que pode entrar em contato de forma direta com o autor das suas publicações favoritas. Vários são os exemplos de histórias publicadas no Wattpad que se tornaram verdadeiros fenômenos, tanto que foram publicados por editoras e, alguns, até viraram filme. Um desses exemplos é a obra “O Fabricante de Lágrimas”, cuja adaptação chega na Netflix no dia 4 de abril.

O filme italiano é uma produção original do serviço de streaming e acompanha a personagem Nica (Caeterina Ferioli), uma jovem órfã de 17 anos. Por conta das condições em que vivia no instituto para crianças abandonadas, a menina desenvolveu uma afeição especial pelos contos de fada, que lhe serviam de conforto. A história que mais lhe chamava a atenção era a lenda do fabricante de lágrimas, um artesão que seria responsável por criar todos os conflitos nos corações dos seres humanos. Já adolescente, Nica resolve deixar os contos de fada para trás e concentrar seus esforços em realizar o seu maior sonho: ser adotada.

Isso porque a protagonista finalmente é recebida por uma família, composta pelo Sr. e a Sra. Milligan. Porém, para a surpresa da protagonista, ela não é a única pessoa do instituto que foi adotada pelo casal. Na verdade, Rigel – um garoto enigmático e inteligente – também iria entrar para a família. Apesar dos dois possuírem uma história de vida bastante semelhante, a convivência entre eles não será nada fácil, uma vez que o menino pouco se importa com os sentimentos das outras pessoas. Com o tempo, a linha entre o amor e o ódio entre eles vai se tornar cada vez mais tênue.