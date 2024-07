Via Streaming – Agora é que são elas

A nova série de drama criminal da Apple TV é o original “Mulheres de Azul” e tem como produtor executivo Fernando Rovzar, vencedor do Prêmio Emmy Internacional por seu trabalho em pelo seriado Sr. Ávila (2013). O original terá, ao todo, dez episódios, sendo os dois primeiros disponibilizados no dia 31 de julho e os demais terão estreias individuais, sempre às quartas feiras, até o dia 15 de setembro. Com um elenco totalmente hispânico, a série é inspirada em eventos reais e conta a história de um grupo de mulheres que decidem desafiar as normas da sociedade ultraconservadora e integrar a primeira equipe de mulheres na polícia do México.

“Mulheres de Azul” se passa na década de 1970, um período em que o movimento feminista encontrava uma nova força no país. Nesse contexto, a declaração pública do chefe de polícia do país de que as mulheres poderiam fazer parte da corporação é vista com bastante entusiasmo e empolgação. A série irá acompanhar quatro personagens que decidem se aventurar nessa nova carreira. Maria (Bárbara Mori) é uma mulher que sempre sonhou em ser detetive, Gabina (Amorita Rasgado), a filha de um policial renomado, Ángeles (Ximena Sariãna), uma brilhante analista de impressões digitais, e Valentina (Natalia Téllez) é uma jovem rebelde.

Porém, para a decepção das quatro personagens, logo elas vão descobrir que toda a história das mulheres poderem se tornar policiais não passava de uma grande farsa para distrair a mídia da existência de um assassino em série brutal. Além de não poderem portar uma arma, nem conduzir qualquer tipo de investigação, as personagens percebem que os policiais estão conduzindo a investigação de uma maneira tendenciosa e errônea, tendo como consequência o aparecimento de mais vítimas. Assim, as quatro decidem se unir para, por conta própria, conduzirem sua própria investigação e capturar o assassino, coisa que nenhum homem conseguiu fazer.