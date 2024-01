Via Streaming – A história por trás da marca

Apesar de estar envolvida em várias polêmicas, que vão desde vender produtos destruídos até campanhas publicitárias catastróficas, é inegável que a Balenciaga é uma das marcas de moda mais relevantes da atualidade. Com uma história que vai desde a década de 1930, a marca soube se reinventar e incorporar o mercado das redes sociais – inclusive os seus influenciadores e celebridades fora da internet – para construir sua desejabilidade. A nova série da Star+ irá contar sobre a história do fundador da marca e como tudo começou. A produção original chega na plataforma no dia 19 de janeiro com o título de “Cristóbal Balenciaga”.

A série irá recriar os passos do estilista espanhol Cristóbal Balenciaga (Alberto San Juan), que nasceu em Getaria, uma pequena vila de pescadores no norte da Espanha. Com uma infância muito humilde, aprendeu a costurar para ajudar sua mãe, que era viúva e costurava para famílias ricas como forma de sustentar seus três filhos. Desde novo, Cristóbal mostrava um enorme talento para a coisa, o que chamou a atenção da Marquesa de Casa Torres, uma mulher influente da região que passou a ser patrona de Cristóbal. Conforme o tempo foi passando, o menino foi ficando cada vez melhor, sempre atento ao que se fazia em Paris (capital da moda na época) e em outros lugares – como Inglaterra, Japão e China. Em 1937, Cristóbal parte para a França por conta da Guerra Civil espanhola e fecha os seus ateliês na região. Em Paris, o protagonista irá apresentar a sua primeira coleção de alta costura na capital da moda. Porém, os designs que eram muito populares na Espanha não conseguem competir com a sofisticação de marcas como Chanel, Dior e Givenchy, tidas como referências em alta costura. Ambicioso, Cristóbal irá fazer de tudo para consolidar o seu estilo e se tornar um dos estilistas mais importantes da história da moda.