Via Streaming – 15 horas de um plantão

Embora o formato de séries que acompanham o dia a dia de médicos num hospital não seja nada novo, é interessante observar como esses programas conseguem fidelizar audiências e impulsionar uns aos outros. Grandes sucessos da TV, como “Doctor House” (2004), “Grey’s Anatomy” (2005) e “Chicago Med” (2015), encontraram nos streamings um novo espaço para crescer e conquistar mais fãs, mesmo não estando mais no ar. Ao mesmo tempo, as plataformas também se aventuram em lançar suas próprias séries de dramas médicos, como é o caso da Max, que lançará a série original “The Pitt” no dia 9 de janeiro.

A produção é dividida em 15 episódios e cada um deles irá contar 1 hora de um plantão na emergência de um hospital em Pittsburgh, chefiado pelo Dr. Michael Robinavitch (Noah Wyles). O dia em questão é o aniversário de morte de seu mentor, Dr. Adamson, que morreu trabalhando durante os piores momentos da pandemia de covid-19. Além disso, o turno de Michael já começa com uma emergência lotada de pacientes e uma nova turma de médicos internos e residentes, ansiosos para enfrentarem o seu primeiro plantão. Ao longo dos episódios, a série irá acompanhar, na prática, 15 horas caóticas de trabalho.

A série promete ser um retrato realista dos profissionais de saúde dos Estados Unidos que se encontram na linha de frente dos cuidados hospitalares. Porém, apesar de ainda não ter estreado, “The Pitt” já está envolvida em torno de polêmicas. Isso porque o criador de “ER: Plantão Médico” entrou com um processo de plágio contra a Warner (que possui a Max) por conta desse original – que é protagonizado por Noah Wyles, integrante do elenco de “ER”. Ao mesmo tempo, “The Pitt” argumenta ser uma produção independente, que usa parte de seu tempo de tela para introduzir os novos personagens.