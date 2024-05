Via Appia conclui processo de compra de ativos da AB Concessões

A Via Appia concluiu hoje a compra de ativos rodoviários da AB Concessões. Com o fechamento da transação, que movimentou R$ 3,5 bilhões, a vencedora do leilão do trecho norte do Rodoanel Mario Covas acrescenta ao seu portfólio 1,4 mil quilômetros de rodovias em polos logísticos estratégicos para escoamento de produtos e serviços no eixo São Paulo-Minas Gerais. A aquisição torna a Via Appia uma das maiores empresas de concessões de rodovias do país.

Na prática, a Via Appia passa a gerir e operar as concessionárias AB Colinas e AB Nascentes das Gerais, a Soluciona Conservação Rodoviária, além deter 50% de participação acionária da Rodovias do Tietê. A mudança acionária não terá impacto na continuidade da prestação dos serviços aos clientes e na execução de obras em andamento. Por outro lado, garantirá o aporte de recursos para manutenção e melhorias nas rodovias, implementação de tecnologias e inovações na operação, além de prever a realização de novas obras nas regiões atendidas. Dentro dos compromissos da Via Appia estão a modernização das rodovias, a ampliação da eficiência operacional e o impulso ao desenvolvimento social e econômico no entorno de suas rodovias.

“Acreditamos que essa aquisição é um passo crucial para ampliar nossa presença e impacto no setor de concessões rodoviárias”, afirmou Brendon Ramos, CEO da companhia. “Estamos entusiasmados em integrar as operações da AB Colinas, AB Nascentes das Gerais e Rodovias do Tietê à nossa plataforma, aproveitando sua expertise e infraestrutura para proporcionar ainda mais eficiência, segurança e inovação em nossos serviços”, completa.

Anunciado em novembro de 2023, o acordo foi concluído após o cumprimento de todas as condições precedentes e aprovação dos órgãos reguladores.



Conheça as concessões rodoviárias administradas pela Via Appia:

Sobre a Via Appia Concessões S.A.

A Via Appia Concessões S.A. é uma empresa do setor de concessões rodoviárias, presente em mais de 1,4 mil quilômetros de rodovias em São Paulo e em Minas Gerais, comprometida em fornecer serviços de infraestrutura de alta qualidade e segurança para os usuários das rodovias sob sua gestão. Fundada em 2023, com foco na experiência do cliente e em investimentos constantes em tecnologia e inovação, a Via Appia busca melhorar a eficiência das rodovias e dos serviços prestados, assim como contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável das regiões em que atua.