Veteranos do Horder fazem história ao conquistar o 1º Torneio Paulista de Clubes

Em um feito inédito, a equipe Horder, composta por jogadores com mais de 70 anos da cidade de Ribeirão Pires, sagrou-se campeã do 1º Torneio Paulista de Clubes. O evento ocorreu no Centro de Treinamento da Barra Funda, local emblemático que pertence ao São Paulo Futebol Clube, e contou com a participação de equipes renomadas como Pinheiros, Juventus, Ypiranga, Cooper, Nippon e Jaraguá.

O Horder superou adversários tradicionais ao derrotar o time anfitrião na grande final, marcando uma nova era para o futebol master no estado. Fundado há uma década por Augusto Liochi, que atualmente tem 83 anos, o clube surgiu como uma alternativa para atletas veteranos que buscavam continuar ativos nas competições. “Notei que muitos jogadores da minha geração não encontravam espaço em torneios voltados para pessoas acima de 60 anos. Assim nasceu o Horder, reunindo experientes atletas de Ribeirão Pires e cidades vizinhas. Nunca imaginei que chegaríamos a conquistar um torneio dessa magnitude”, declarou Liochi.

A trajetória do Horder é marcada pela disciplina e organização, características que lhe renderam convites para amistosos contra clubes tradicionais. Sinésio Delpio, outro membro da equipe, ressaltou: “Iniciamos com jogos na categoria 60+, avançamos para 65+ e agora estamos competindo na faixa etária dos 70+. Vencer o São Paulo dentro do seu CT foi uma honra indescritível.”

A final foi marcada por intensa emoção. Apesar do São Paulo ser o favorito por atuar em um ambiente profissional e ter uma história consolidada no futebol, o Horder demonstrou superioridade tanto técnica quanto física ao longo da partida. Este torneio inaugural destacou não apenas a relevância do esporte na promoção da saúde entre os idosos, mas também a importância da inclusão social nesta faixa etária.

De acordo com Augusto Liochi, os desafios ainda são significativos para as equipes formadas por veteranos. “É complicado encontrar competições bem organizadas específicas para nossa faixa etária. Muitas vezes somos misturados com jogadores mais jovens, o que não proporciona um ambiente competitivo ideal. Estamos sempre à procura de torneios que valorizem a nossa idade e ofereçam uma experiência justa”, explicou.

Apesar das dificuldades enfrentadas, o Horder já planeja sua participação em novos eventos para 2025 e busca expandir suas atividades além das fronteiras do estado de São Paulo. Sinésio Delpio finalizou: “Temos atletas dedicados e nosso objetivo é representar Ribeirão Pires com excelência, mostrando que a paixão pelo futebol transcende idades.”

A vitória do Horder não é apenas um título esportivo; é um símbolo de superação e motivação para todos os atletas da terceira idade, provando que a prática esportiva continua sendo uma fonte de inclusão, saúde e realização de sonhos.