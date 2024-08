Veterano nas Paralimpíadas, atleta de SP busca segundo ouro na bocha

Jogos Paralímpicos não são uma novidade para Maciel Santos, 38 anos. O paratleta de bocha conquistou a medalha de ouro em Londres 2012, prata em Rio 2016 e bronze em Tóquio 2021. Em Paris, ele busca mais um ouro para o Brasil. Maciel é um dos 91 atletas do Time SP nas Paralimpíadas de Paris 2024.

O atleta nasceu com paralisia cerebral e aos 11 anos conheceu a bocha por meio de um amigo. A primeira conquista nacional chegou aos 17 anos e desde então ele vem colecionando títulos.

Além dos Jogos Paralímpicos, Maciel Santos destacou-se nos Jogos Parapan-Americanos, em que é tricampeão. Paris 2024 será sua quarta edição de Jogos Paralímpicos. A expectativa é conquistar o bicampeonato paralímpico individual e também uma medalha na modalidade de equipe.

Preparação para as Paralimpíadas

Um dos momentos mais importantes para um atleta é o seu ciclo paralímpico. Maciel participou de diversas competições tanto por equipe quanto no individual, conseguindo medalhas de ouro em ambas as categorias durante o ciclo.

O Centro de Treinamento Paralímpico, localizado na zona sul de São Paulo, e gerido pelo Governo de São Paulo também teve grande importância na preparação dele para os Jogos.

“O CT Paralímpico tem uma estrutura fantástica. Hoje, nós temos uma quadra de bocha igual à que nós vamos usar em Paris. E, sem dúvida nenhuma, eu estou pronto para representar nosso país e trazer estas medalhas”, afirma.

Maciel Santos ressalta a importância do apoio que recebe no Time São Paulo: “Ele tem uma grande participação em minhas conquistas, proporcionando a tranquilidade necessária para que eu possa me concentrar exclusivamente no que faço de melhor, que é jogar bocha.”

Time SP

O Time SP foi criado Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), e, em 2024, conta R$ 7,6 milhões de investimento da SEDPcD direcionados a 149 atletas de 16 modalidades, que representam o Estado e o país em campeonatos nacionais e mundiais ao longo do ano.