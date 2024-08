Vestibulinho divulga perfil dos aprovados nas Etecs neste semestre

Do total de 36.602 aprovados no Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2024, 53,54% são do sexo feminino, têm até 23 anos (55,64), declaram estar solteiros (79,24%), têm renda familiar entre 1 e 5 salários mínimos (78%) e quase metade diz exercer alguma atividade no mercado de trabalho (51,30%).

Os dados são do relatório socioeconômico elaborado pela Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), instituição responsável pelo processo seletivo das unidades do Centro Paula Souza (CPS), respondido pelos candidatos na inscrição para o exame.

O levantamento ainda evidencia que o Ensino Técnico é uma ferramenta de inclusão, visto que 86,79% dos ingressantes nas Etecs apontaram se enquadrar em um ou nos dois critérios da política afirmativa do CPS, o Sistema de Pontuação Acrescida – que confere acréscimo de nota a candidatos autodeclarados afrodescendentes ou que indicam ter cursado em uma escola pública todo o Ensino Fundamental II.

Entre as razões apontadas pelos aprovados para fazer um curso técnico, destacam-se a melhora no desempenho profissional (29,18%), interesse na área do curso escolhido (18,71%), expectativa em conseguir emprego na área (15,89%) e possibilidade de ascensão na carreira (14,51%). Entre os novos alunos, 48,70% não trabalham, podendo indicar que o curso técnico é visto como uma oportunidade de qualificação.