Vestibulinho das Etecs divulga cursos com maior índice de candidatos por vaga

‌O curso técnico em Enfermagem da Escola Técnica Estadual (Etec) Carlos de Campos, da Capital, no período da manhã, é o mais procurado do processo seletivo das Etecs para o segundo semestre. São 7,3 candidatos disputando cada uma das 40 vagas ofertadas. Estão inscritos 74.142 candidatos para a prova do Vestibulinho, que será aplicada em 9 de junho. O local de exame poderá ser consultado na Área do Candidato do site do Vestibulinho, no dia 5 de junho, a partir de 15 horas.

Desenvolvimento de Sistemas, da Etec Lauro Gomes (5,55 c/v); Nutrição e Dietética, da Etec Presidente Vargas (5,03 c/v); Administração, da Etec de Suzano (4,78 c/v) e Farmácia, da Etec de Cidade Tiradentes (4,73 c/v), da Capital, também integram a lista dos cursos mais demandados do Vestibulinho.

Conheça os cursos técnicos com maior índice candidato/vaga no processo seletivo para o segundo semestre de 2024:

Curso técnico Unidade Município Período Vagas Inscritos Relação Candidato/ Vaga Enfermagem Etec Carlos de Campos Capital Manhã 40 292 7,30 Enfermagem Etec Carolina Carinhato Sampaio Capital Noite 40 262 6,55 Enfermagem Etec Prof. José Sant’Ana de Castro Cruzeiro Noite 40 233 5,83 Desenvolvimento de Sistemas Etec Lauro Gomes São Bernardo do Campo Tarde 40 222 5,55 Desenvolvimento de Sistemas (com até 20% online) Etec Zona Leste Capital Noite 35 189 5,40 Enfermagem Etec Dr. Renato Cordeiro Birigui Noite 40 211 5,28 Desenvolvimento de Sistemas (com até 20% online) Etec de Guarulhos Guarulhos Noite 40 209 5,23 Nutrição e Dietética Etec Presidente Vargas Mogi das Cruzes Noite 40 201 5,03 Administração Etec de Suzano Suzano Noite 40 191 4,78 Farmácia Etec de Cidade Tiradentes Capital Noite 40 189 4,73

Entre as especializações técnicas mais concorridas estão: Centro Cirúrgico e Instrumentação Cirúrgica – Etec Adolpho Berezin, de Mongaguá (2,37 c/v); Urgência e Emergência/Atendimento Pré-Hospitalar (APH) – Etec Sylvio de Mattos Carvalho, de Matão (2,33 c/v); e Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição – Etec Getúlio Vargas, da Capital (2,24 c/v)

A demanda por curso e unidade está disponível para consulta no site vestibulinhoetec.com.br. Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) ou pela internet.