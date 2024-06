Vestibulinho das Etecs convoca classificados para prova de aptidão

A relação dos convocados para as provas de aptidão do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) estará disponível para consulta a partir das 15 horas, desta sexta-feira (28), pelo site vestibulinhoetec.com.br e na respectiva Etec em que o candidato deseja estudar. A prova prática para os cursos técnicos em Canto, Dança, Regência e Teatro será aplicada nos dias 1º e 2 de julho. A classificação geral do processo seletivo para o segundo semestre de 2024 será divulgada em 10 de julho, também pela internet.

O exame avalia as habilidades práticas dos cursos técnicos. O candidato deve seguir as orientações divulgadas junto à lista de convocação em relação ao horário e local de prova.

Para participar da avaliação, também é necessário apresentar o mesmo documento de identificação com foto utilizado no dia do Vestibulinho. Ainda é importante que o candidato use roupas confortáveis para as dinâmicas que envolvam movimentos de corpo, além de levar caneta azul ou preta para preenchimento do formulário.

Saiba como serão as provas para cada um dos cursos:

Técnico em Canto

O candidato participa de uma dinâmica coletiva e preenche um formulário com questões relacionadas ao histórico de estudos e de prática musical. A nota da dinâmica vocal e corporal coletiva varia entre 0 e 50 pontos, observando os critérios de afinação, andamento, sincronia, memorização, prontidão, corporalidade e trabalho coletivo.

Técnico em Dança

O exame avalia a percepção em relação ao corpo (10 pontos), ao espaço (10 pontos), ao tempo (10 pontos) e a criação coreográfica (20 pontos).

Técnico em Regência

Haverá dinâmica coletiva e preenchimento de formulário com questões relacionadas ao histórico de estudos e de prática musical. A dinâmica vocal e corporal coletiva varia entre 0 e 50 pontos, tendo como critérios de análise afinação, andamento, sincronia, memorização, prontidão, corporalidade e trabalho coletivo.

Técnico em Teatro

A prova será totalmente prática, com duas aulas coletivas: trabalho de corpo e voz, valendo 20 pontos; e jogos teatrais, improvisação e criação, valendo 30 pontos.

O candidato deve prestar atenção às normas que regem o Vestibulinho das Etecs, pois o descumprimento implica em sanções legais e desclassificação. O detalhamento do processo seletivo está disponível para consulta no Manual do Candidato e na Portaria.