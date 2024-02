Vestibular Univesp abre inscrições com mais de 100 vagas para Santo André

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) está com inscrições abertas para o vestibular anual, sendo 108 vagas destinadas à cidade de Santo André. As inscrições terminam no dia 8 de abril, às 21h, e devem ser feitas pelo site https://vestibular.univesp.br.

No município, estão disponíveis 36 vagas na área de Computação divididas em bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia da Computação, e tecnólogo em Tecnologia da Informação; mais 36 vagas para a área de Produção e Negócios divididas em tecnólogo em Processos Gerenciais, bacharel em Administração e bacharel em Engenharia de Produção; além de outras 36 vagas para serem divididas entre os cursos de licenciatura em Letras, Matemática e Pedagogia.

A prova ocorrerá no dia 26 de maio. Não há limite de idade e o custo da inscrição é de R$ 52. Para participar, basta que o candidato tenha concluído o ensino médio ou estar cursando, com a conclusão até o período da matrícula. O início das aulas está previsto para julho de 2024.

As pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção da taxa de inscrição até dia 16 de fevereiro. Será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2007, aos candidatos que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou desempregados. Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição, basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”.

Segundo o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, as vagas são importantes para a qualificação profissional dos munícipes. “A Prefeitura de Santo André, nesta parceria com o Governo do Estado, fica muito contente com o trabalho da Univesp, que enxerga a universalização do ensino superior de qualidade com os municípios. Com as vagas ofertadas, nós pretendemos fomentar o desenvolvimento humano e profissional por meio do ensino e da pesquisa, com a expansão da educação digital com tecnologias inovadoras”, diz.

Em todo o Estado de São Paulo, são cerca de 23 mil vagas do vestibular anual, destinadas a 425 polos distribuídos por todas as regiões do Estado.

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma online na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com tutores e facilitadores.

Já os polos são espaços físicos, onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas. Em Santo André, o polo está localizado no Cesa Cata Preta, na Vila João Ramalho.

A Univesp é uma instituição pública e gratuita, credenciada pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Ministério da Educação, com sede na cidade de São Paulo. Seu principal objetivo é a formação superior pela oferta de cursos na modalidade a distância, democratizando esse nível de ensino com qualidade e gratuidade.

De acordo com Banzato, o vestibular vai de acordo com um dos três pilares adotados pela pasta, que é o da qualificação profissional. “As 108 novas vagas da Univesp, juntamente com a Prefeitura de Santo André, são fundamentais, pois impactam diretamente aquele que é um dos nossos pilares, que é o fomento ao empreendedorismo e à qualificação”, diz o secretário.

CapacitaTech – Também na área de qualificação profissional, a Prefeitura de Santo André também oferece para a área de TI o CapacitaTech. A plataforma disponibiliza cerca de 10 mil cursos gratuitos de capacitação em Tecnologia da Informação e oportunidades de certificação na área, oferecidos por cerca de 149 empresas e instituições do Brasil e do mundo.



Além dos cursos, a plataforma também conta com outras 42 oportunidades para certificações profissionais. A iniciativa é realizada sem custos por parte da Prefeitura, em parceria entre o Parque Tecnológico e o especialista em TI&C Jaime Linhares Laibda Junior, que junto a uma grande comunidade da área, consolida a informação para interessados no setor.

O CapacitaTech pode ser acessado por meio do site http://acesse.santoandre.br/CapacitaTech.