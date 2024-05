Vestibular Univesp 2024: mulheres representam mais de 60% dos inscritos

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) realizou no último domingo (26) o maior processo seletivo já feito pela instituição em extensão territorial. Foram oferecidas 23.322 vagas, destinadas a 425 polos, de 371 municípios (capital, interior e litoral), para três eixos básicos de ingresso: Licenciatura (Letras, Matemática e Pedagogia), Computação (Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação) e Negócios e Produção (Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais). O Vestibular também registrou 80.868 inscrições efetivadas. Do total de inscritos, 81,6% têm mais de 24 anos e 60,6% são mulheres. O perfil dos candidatos foi traçado segundo pesquisa respondida no ato da inscrição. Além das vagas do processo seletivo, a instituição ofertou ainda 2.610 vagas para o Provão Paulista. Os aprovados também ingressam em 29 de julho de 2024.

De acordo com o levantamento, o eixo mais procurado foi o de Licenciatura, com 33.280 inscritos, seguido da área de Negócios e Produção, que recebeu 24.173 inscrições e de Computação, com 23.415 efetivações. Segundo a pesquisa, 38,9% nunca iniciaram um curso de graduação, 83,8% prestaram o processo seletivo da Univesp pela primeira vez e 80% não pretendem tentar outro vestibular neste ano. Foram declarados 51,7% brancos, 34,1% pardos, 12,6% pretos, 1,3% amarelos e 0,3% indígenas. A maioria exerce atividade profissional remunerada regularmente (63,5%) e 38,9% dos candidatos são responsáveis pelo sustento da família.

Segundo o documento, 48,9% dos entrevistados moram no interior do estado de São Paulo, seguido da capital (27,2%), da região metropolitana (16,8%), do litoral (6,2%) e de outros estados (1%). Quanto à formação do Ensino Médio, 89% afirmam ter cursado os estudos em escolas gratuitas (6,1% – em Etecs, 76,2% – em escolas da rede pública de ensino, 6,6% – em outras instituições gratuitas) sendo 35% no período noturno.

Para o presidente da Univesp, professor Marcos Borges, os números mostram a importância do alcance do ensino superior gratuito à distância. “A instituição reforça seu papel na inclusão social. Nosso vestibular é a oportunidade que muitas pessoas encontram para cursar uma universidade. A educação é o principal passo no processo de transformação de uma sociedade. Já estamos em 373 municípios do estado de São Paulo, mas nossa meta é alcançar ainda mais cidades, somar esforços com as prefeituras para implantação de novos polos e levar graduação pública à distância de qualidade para diferentes públicos”, ressalta.

O relatório ainda aponta que, do total de concorrentes, 28,7% conheceram a instituição por intermédio de estudante ou ex-aluno, 28,5%, por meio das mídias sociais e 99,5% acessam a internet de casa. A renda familiar de 67,6% dos concorrentes é entre 1 e 2 salários mínimos. O nível de instrução dos familiares também foi levantado: apenas 8,6% dos pais dos candidatos possuem nível superior e 12,5% das mães têm formação superior.

A lista de aprovados e convocados em 1ª chamada será divulgada dia 25 de junho, no site vestibular.univesp.br. As matrículas devem ser realizadas entre os dias 27 de junho e 1 de julho. O período letivo inicia em 29 de julho de 2024.