Vestibular das Fatecs oferta 5.081 vagas para a RMSP

O processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) está com inscrições abertas até quinta-feira (19), exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 60 e pode ser paga até as 16 horas, do dia 20. A prova será aplicada em 12 de janeiro de 2025.

Para o primeiro semestre de 2025, a Região Metropolitana de São Paulo conta com 5.081 vagas. As oportunidades estão distribuídas entre as unidades de Barueri (296), Carapicuíba (268), Cotia (214), Diadema (106), Franco da Rocha (92), Guarulhos (220), Itapevi (30), Mauá (282), Osasco (320), Santana de Parnaíba (136), Santo André (176), São Bernardo do Campo (210), São Caetano do Sul (234) e São Paulo (2.497).

No total, o Vestibular das Fatecs oferta 15.103 vagas em 97 cursos superiores de tecnologia gratuitos, para todas as regiões do Estado de São Paulo. Os cursos preparam os estudantes para atuar em setores estratégicos da economia e contam com currículos constantemente alinhados às exigências do mercado de trabalho.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. É preciso preencher a ficha cadastral, o questionário socioeconômico e pagar a taxa de participação. Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, com comprovação de conclusão no momento da matrícula.

No ato da inscrição, o candidato pode escolher um curso como primeira opção e, se desejar, optar por outro, em qualquer Fatec e período.

As Fatecs oferecem computador e internet para quem quiser fazer a inscrição. Basta entrar em contato com a unidade desejada e verificar a disponibilidade de datas e horários.

As informações completas podem ser consultadas no Manual do Candidato e na Portaria, publicados no site do Vestibular das Fatecs.