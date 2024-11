Vestibular da Unesp aplica prova da 1ª fase para 64 mil candidatos

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) realiza nesta sexta-feira (15) a prova da primeira fase do Vestibular 2025, com 64.834 inscritos para 6.596 vagas em cursos de 24 cidades de todas as regiões do estado. Os candidatos podem consultar o local de prova no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela seleção. A Unesp aplicará pelo terceiro ano a videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O exame será realizado em 35 cidades, sendo 31 no estado de São Paulo e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG). Todos os candidatos responderão a 90 questões de múltipla escolha das áreas de Linguagens e suas Tecnologias (elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte), Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química) e Matemática e suas Tecnologias. A prova poderá conter questões interdisciplinares.

Os portões dos prédios de prova serão fechados às 14h. Os candidatos devem se apresentar a partir das 13h, portando o original de um dos seguintes documentos: RG, Carteira de Habilitação, Certificado Militar, Carteira de Trabalho, Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiros, Identidade expedida pelas Forças Armadas ou carteira de órgão ou conselho de classe.

Os materiais de prova a serem levados pelos candidatos são caneta esferográfica com tinta preta e régua transparente. O exame terá duração de cinco horas, com permissão para alimentação e hidratação durante sua realização.

O calendário do Vestibular Unesp 2025 prevê publicação do resultado da primeira fase em 2 de dezembro, aplicação da segunda fase em 8 e 9 de dezembro e divulgação do resultado final em 31 de janeiro de 2025. O calendário completo está disponível no Manual do Candidato, acessível nos sites da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Vunesp.

O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. Tal somatória inclui as 934 vagas do Provão Paulista destinadas exclusivamente para alunos do ensino público. Este sistema tem garantido maioria de ingressantes vindos de escolas públicas desde o Vestibular Unesp 2017.

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (126 vagas), Araraquara (764), Assis (352), Bauru (992), Botucatu (538), Dracena (70), Franca (369), Guaratinguetá (274), Ilha Solteira (265), Itapeva (66), Jaboticabal (252), Marília (400), Ourinhos (54), Presidente Prudente (529), Registro (64), Rio Claro (423), Rosana (58), São João da Boa Vista (70), São José do Rio Preto (391), São José dos Campos (108), São Paulo (185), São Vicente (72), Sorocaba (72) e Tupã (102).