Vestibular da Famerp 2025: inscrições vão até o dia 7 de novembro

A Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo (SCTI), está com inscrições abertas para o vestibular 2025, que será realizado pela Fundação para o Vestibular da Unesp (Vunesp). Os interessados têm até o próximo dia 7 de novembro para concorrer a uma das 160 vagas oferecidas pela instituição, distribuídas entre os cursos de Medicina (80 vagas), Enfermagem (60 vagas) e Psicologia (20 vagas). A Famerp é uma instituição de ensino superior pública e gratuita, com sede em São José do Rio Preto, região Noroeste do Estado de São Paulo.

De acordo com o edital, 20% do total das vagas serão destinadas à Política de Cotas da Famerp, sendo que 65% deste percentual será para alunos que cursaram integralmente o Ensino Fundamental e Médio no ensino público brasileiro ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em escolas públicas brasileiras. Outros 35% serão reservados para pessoas que se autodeclarem pretas, pardas ou indígenas de etnia brasileira, e que tenham a vida escolar integralmente em ensino público no país.

As inscrições para o Vestibular Famerp 2025 serão feitas exclusivamente pelo Portal da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), até as 23h59 do próximo dia 7 de novembro, mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa no valor de R$ 175,00, por meio de boleto bancário. Para emissão do boleto, o inscrito deverá acessar a área do candidato, item “Pagamento” e em seguida “Gerar boleto”.

Além disso, no ato da inscrição, o candidato deverá escolher a cidade de realização das provas, que serão aplicadas no Estado de São Paulo, nas cidades de Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e São Paulo. Na cidade de São José do Rio Preto, as provas serão realizadas em outros prédios, e não no campus da Famerp.

Os candidatos deverão confirmar data e hora e consultar o local e a sala de realização das provas no Portal da Fundação Vunesp, no link “Local de Prova“, a partir do dia 3 de dezembro deste ano. Outras informações também poderão ser obtidas pelo Disque Vunesp, pelo telefone (11) 3874-6300, das 8h às 18h, de segunda a sábado, exceto feriados.

As provas serão aplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, com quatro horas de duração, cada. O vestibular será constituído de 80 questões objetivas de múltipla escolha (cinco alternativas cada), 20 questões dissertativas e uma redação. No dia 12 de dezembro, das 14h às 18h, os candidatos farão a prova de conhecimentos gerais, que incluem disciplinas de matemática, biologia, geografia, física, história, química, língua portuguesa e língua inglesa. A prova poderá conter questões interdisciplinares.

No dia 13 de dezembro, também das 14h às 18h, os candidatos farão a prova de conhecimentos específicos, que incluem oito questões de biologia, seis questões de química e seis questões de física, além da redação. Nos dois dias, os candidatos deverão comparecer ao local da prova munidos de caneta esferográfica preta (de corpo transparente) e documento original com foto. O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de uma hora, contada a partir do início. Os três últimos candidatos deverão sair juntos.

O resultado e as convocações para matrícula serão divulgados pelos sites da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br) e pela Famerp (www.famerp.br), no dia 30 de janeiro de 2025.