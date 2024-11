Vestibular 2025: Fuvest divulga locais de exame da primeira fase da prova

Os candidatos inscritos no vestibular 2025 da Fuvest, responsável pela prova de seleção para ingresso nos cursos da USP, podem consultar os locais onde farão a prova da primeira fase: basta acessar a área do candidato com login e senha e conferir o endereço. A área do candidato está disponível neste link.

A prova será realizada no dia 17 de novembro em 32 cidades da região metropolitana da capital, do interior e do litoral paulista. A Fuvest recomenda que os candidatos conheçam com antecedência o trajeto até o local em que está designado para realizar a prova, para evitar atrasos no dia. A sugestão é fazer isso no domingo anterior à prova.

Neste ano 107.330 candidatos estão inscritos para a realização da prova. Eles vão disputar as 8.147 vagas disponíveis, sendo 4.888 delas para ampla concorrência; 2.053 para egressos de escolas públicas; e 1.206 para pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda, e indígenas.

Calendário do Vestibular Fuvest 2025

Divulgação dos locais de prova: 1º/11/2024

1ª Fase Fuvest 2025: 17/11/2024

2ª Fase Fuvest 2025: 15/12 e 16/12/2024

Provas de competências específicas: entre 9/12/2024 e 9/1/2025, a depender da carreira

Divulgação do resultado da Fuvest 2025: 24/1/2025