Verzani & Sandrini celebra 10 anos de parceria com o Guri

A Verzani & Sandrini — líder no setor de segurança e facilities — celebra neste mês de outubro uma década de parceria com a Santa Marcelina Cultura por meio do Guri, um dos maiores programas de educação musical e inclusão social do Brasil. Desde 2013, a empresa contribui para a capacitação artística e o desenvolvimento sociocultural de milhares de crianças e adolescentes na Capital e Região Metropolitana de São Paulo.

O impacto dessa colaboração é significativo. Ao longo de todo o programa, mais de 4.400 participantes foram diretamente beneficiados. Nesse período, foram realizadas 687 apresentações musicais e mais de 2.397 ensaios e atividades pedagógicas, que envolveram até 10 grupos artísticos por ano. O público presencial ultrapassou 143 mil pessoas, enquanto o público virtual alcançou mais de 739 mil visualizações.

“A música tem um poder transformador. Nosso apoio ao Guri nesta década viabilizou oportunidades que não se limitam ao aprendizado técnico, mas também à promoção da inclusão e do desenvolvimento pessoal em diversas regiões do Estado de São Paulo. Temos orgulho de ter ajudado a abrir novos horizontes para esses jovens, muitos dos quais enfrentam desafios sociais e econômicos consideráveis”, afirma o CEO da Verzani & Sandrini, Fábio Sandrini.

Além do impacto social, o programa se destaca por sua proposta pedagógica inclusiva. A iniciativa oferece uma ampla gama de cursos, divididos entre regulares e livres, abrangendo aulas de voz e instrumentos das famílias de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros de metal e madeira, teclas e percussão. Com uma abordagem que prioriza o ensino coletivo, as aulas promovem a integração entre os alunos, que aprendem em grupos, seja por meio de corais, orquestras, bandas ou cameratas de violões. O Guri também inclui cursos modulares inovadores, como tecnologia da música e luteria, permitindo aos alunos explorarem diferentes áreas do universo musical.

Para a diretora-presidente da Santa Marcelina Cultura, Irmã Rosane Ghedin, o balanço da parceria é extremamente positivo. “Essa colaboração potencializa as atividades de desenvolvimento do Guri e vai muito além do aprendizado técnico. Os Grupos Musicais, por exemplo, desempenham um papel fundamental no aperfeiçoamento artístico e humano dos alunos, oferecendo vivências únicas que ampliam seus horizontes”, destaca a gestora.

Ela também ressalta a importância da sinergia entre as duas instituições, que compartilham o compromisso de formar cidadãos conscientes e participativos por meio da música. “A diversidade musical do Guri reforça nosso compromisso em oferecer uma formação artística completa e acessível a todos”, acrescenta Irmã Rosane.

Histórias de sucesso

Entre as histórias de sucesso que ilustram o impacto transformador do programa, Irmã Rosane lembra de Isaque Elias Lopes, que começou seus estudos no Polo CEU Perus, integrou os Grupos Musicais e hoje é chefe do naipe de trompa da Orquestra do Theatro São Pedro, localizado em São Paulo. Outro exemplo é Joyce Bastos, que iniciou sua formação no canto pelo Guri e hoje está na Universidade de Música da Basileia, na Suíça, realizando um mestrado. Essas histórias mostram como a educação musical pode abrir portas e transformar trajetórias, especialmente para jovens que enfrentam desafios complexos.

O Guri ainda se destaca por atrair o interesse de jovens por instrumentos inicialmente familiares, como violão e percussão. “O ambiente dos polos promove o despertar de novos interesses, ampliando o leque de opções instrumentais e incentivando a descoberta de novos talentos em áreas menos exploradas. Essa diversidade musical reforça o compromisso do Guri em proporcionar uma capacitação artística completa e acessível a todos”, acrescenta a irmã Rosane.

“O sucesso dessa parceria reflete o compromisso da Verzani & Sandrini em apoiar a educação musical como ferramenta de inclusão e transformação. Estamos orgulhosos de fazer parte dessa história de impacto social e artístico”, finaliza Fábio Sandrini.