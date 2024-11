Verstappen conquista seu 4º título na F1 em Las Vegas

Max Verstappen consolidou seu domínio na Fórmula 1 ao assegurar o título mundial de pilotos com duas corridas ainda por disputar. O piloto holandês acumulou 403 pontos, deixando Lando Norris, da McLaren, com 339 pontos, sem possibilidades matemáticas de alcançar a liderança, uma vez que restam apenas 62 pontos em jogo.

Este triunfo marca o quarto campeonato consecutivo para Verstappen, que já havia sido coroado campeão nas temporadas de 2021, 2022 e 2023. Com essa conquista, ele se iguala a lendas do esporte como Alain Prost e Sebastian Vettel, ficando atrás apenas de Michael Schumacher e Lewis Hamilton, ambos com sete títulos, e Juan Manuel Fangio, que conquistou cinco.

O circuito da Fórmula 1 retoma suas atividades no próximo domingo (1), com o Grande Prêmio do Qatar. A corrida será realizada no Circuito Internacional de Lusail e está programada para começar às 13h no horário de Brasília.

No Grande Prêmio de Las Vegas, Charles Leclerc protagonizou um momento notável logo na largada. Enquanto a atenção se concentrava na terceira fila ocupada por Max Verstappen e Lando Norris, Leclerc, partindo da quarta posição, superou Pierre Gasly e seu companheiro Carlos Sainz para assumir a vice-liderança ainda na primeira volta.

George Russell destacou-se nas voltas iniciais ao abrir uma vantagem superior a dez segundos sobre seus concorrentes antes da primeira série de paradas nos boxes. Max Verstappen também brilhou no pelotão da frente, ganhando posições de forma consistente até atingir o segundo lugar antes de sua primeira parada estratégica.