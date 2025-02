Vereador Welbe Macedo solicita melhorias na estação da CPTM de São Caetano do Sul

O vereador Welbe Macedo protocolou esta semana, na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, uma série de requerimentos à CPTM, solicitando melhorias na estação ferroviária e seu entorno. Welbe pediu melhor iluminação, piso tátil, melhorias no sistema de escoamento, entre outras ações.

Um dos documentos enviados foi para a implementação de uma escada rolante ou elevador no túnel de acesso que liga os bairros Centro e Fundação.

“A iluminação da saída da estação (lado bairro Fundação) precisa ser melhorada, pois oferece um grande risco à segurança dos nossos munícipes. Além disso, a população vem reclamando há muitos anos que o túnel da CPTM (que liga os bairros Centro e Fundação) não é um túnel acessível. A rampa é muito íngreme, tornando impossível para um cadeirante subir as escadas. Solicitamos então estudos para a implementação de um elevador ou escada rolante no local, a fim de atender as pessoas com deficiência”, argumentou o vereador.

O vereador, além de enviar os ofícios à CPTM e à Prefeitura Municipal, também solicitou estudos para que, após a reforma, o espaço no entorno desse acesso subterrâneo seja melhor aproveitado. A ideia é promover apresentações artísticas, com músicos, artesanatos, quadros e outras obras de artistas da cidade.

“Ao promover e incentivar as expressões artísticas locais, é também possível criar oportunidades de trabalho e reconhecimento para os nossos artistas, fortalecendo o cenário cultural da região”, concluiu Welbe.