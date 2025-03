Vereador Welbe Macedo solicita criação de clínica pública de Cannabis Medicinal em São Caetano do Sul

O vereador Welbe Macedo protocolou uma indicação de Projeto de Lei à Prefeitura de São Caetano do Sul, solicitando a realização de estudos para a criação de uma clínica pública voltada ao tratamento com cannabis medicinal no município. A proposta visa oferecer tratamento médico especializado, atendimento e acompanhamento terapêutico para pacientes que necessitam de medicamentos à base de cannabis, conforme orientação médica.

Em sua justificativa, Welbe Macedo destacou a importância da criação da clínica e de uma política pública de distribuição gratuita de canabidiol, tanto em pontos físicos quanto diretamente nas residências dos munícipes que precisem do medicamento. “Solicitei a realização de estudos para implantarmos essa clínica na cidade e, além disso, garantir a distribuição gratuita do canabidiol para quem precisar, especialmente para tratamentos de doenças como dores crônicas, Transtorno do Espectro Autista (TEA), alterações neurológicas, entre outras condições”, explicou o vereador.

Macedo também ressaltou que, além do TEA, o canabidiol tem se mostrado eficaz no tratamento de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, além de condições como depressão, ansiedade, insônia, dores crônicas e estresse. “Alguns pacientes não respondem aos medicamentos anticonvulsivantes tradicionais. Vários estudos demonstraram que o medicamento à base de cannabis foi capaz de reduzir a frequência das convulsões e, em alguns casos, até mesmo interrompê-las completamente”, concluiu o vereador.

A proposta visa ampliar o acesso de pacientes a um tratamento inovador e, em muitos casos, mais eficaz, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de quem enfrenta condições de saúde debilitantes.