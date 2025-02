Vereador sugere criação do Samu-Pet para emergências com animais em São Caetano

O vereador Welbe Macedo (PSB) protocolou uma indicação para que a Prefeitura encaminhe à Câmara de São Caetano do Sul um projeto de lei visando à criação do Serviço de Transporte Público de Emergência para Animais (Samu-Pet). A proposta busca garantir que os animais recebam socorro rápido e adequado em situações de urgência.

Na justificativa da indicação, Welbe Macedo destacou a importância do serviço tanto para o bem-estar dos animais quanto para seus tutores. “A implementação do Samu-Pet não só facilitará o acesso ao atendimento veterinário emergencial, essencial para a sobrevivência e recuperação dos animais, mas também promoverá a conscientização da população sobre a importância dos cuidados imediatos em casos de emergência”, explicou.

O parlamentar ressaltou ainda o crescente engajamento da população de São Caetano do Sul na proteção e no cuidado com os animais de estimação. “Muitos tutores enfrentam dificuldades para transportar seus pets de forma rápida e segura até clínicas veterinárias em situações críticas. Esse serviço vem para suprir essa necessidade, oferecendo suporte especializado em momentos de urgência”, complementou.

Conforme a proposta, o pronto-socorro municipal veterinário, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, ficará responsável pela gestão, organização e operação do Samu-Pet. O projeto também prevê veículos adequados e a capacitação de profissionais para o manejo correto dos animais durante o transporte. “Com essa iniciativa, São Caetano do Sul se tornará um exemplo de cidade que prioriza a saúde e o bem-estar animal, implementando políticas públicas inovadoras e de qualidade”, finalizou Welbe Macedo.