Vereador solicita estudos para minimizar os efeitos do clima nas escolas de São Caetano

O vereador Professor Ródnei (PSD) protocolou uma indicação à Secretaria Municipal de Educação (Seeduc) solicitando a realização de estudos de viabilidade para implementar medidas que amenizem os efeitos do clima nas escolas da rede municipal de São Caetano do Sul.

Na justificativa, o parlamentar destacou a importância da iniciativa para o bem-estar dos estudantes. “As ondas de calor têm impactos negativos significativos sobre os alunos, dificultando a concentração nas aulas e a participação nas atividades educacionais. É fundamental que as escolas se adaptem para oferecer um ambiente mais confortável e saudável, tanto para os estudantes quanto para os professores”, afirmou.

Professor Ródnei também ressaltou que essas adaptações são ainda mais essenciais para garantir equidade entre os estudantes. “Alunos em situações socioeconômicas mais vulneráveis podem ter menos recursos para lidar com o calor, o que acentua desigualdades. Proporcionar um ambiente escolar adequado é um passo importante para mitigar essas diferenças”, pontuou.

A proposta inclui, além dos estudos de viabilidade, o desenvolvimento de programas educacionais para conscientizar a comunidade escolar sobre a importância das medidas mitigadoras e a possibilidade de parcerias com empresas locais para patrocinar ou fornecer soluções sustentáveis. “Reforço meu compromisso com a educação de qualidade e com o desenvolvimento sustentável da nossa cidade, sempre buscando melhores condições para os alunos e toda a comunidade escolar”, concluiu o vereador.