Vereador solicita estudo para inclusão de médicos ortopedistas nas UBSs de São Caetano

O vereador Gilberto Costa (PP) protocolou uma indicação solicitando que a Secretaria Municipal de Saúde (Sesaud) realize estudos para viabilizar a presença de médicos ortopedistas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de São Caetano do Sul. A proposta busca ampliar o acesso da população a atendimentos especializados, agilizando diagnósticos e proporcionando tratamentos mais assertivos.

Em sua justificativa, Gilberto Costa destacou a importância de incluir mais especialidades médicas nas UBSs para otimizar o atendimento à população. “A ortopedia é a especialidade responsável pelo diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças e lesões do sistema musculoesquelético, como fraturas, problemas articulares e na coluna. Com a presença desses profissionais nas UBSs, a população terá acesso mais rápido a cuidados especializados, sem a necessidade de encaminhamentos demorados para hospitais ou unidades de referência”, explicou.

O vereador ressaltou ainda que a atuação de ortopedistas nas UBSs pode contribuir significativamente para a prevenção de doenças. “Esses profissionais podem orientar a população sobre postura correta, atividades físicas adequadas e cuidados com a saúde óssea. Essas medidas preventivas ajudam a reduzir a incidência de lesões e complicações a longo prazo, promovendo uma melhor qualidade de vida para os cidadãos”, afirmou.

Gilberto Costa reforçou seu compromisso com a saúde pública e a qualidade de vida dos moradores de São Caetano do Sul. “Essa proposta é um passo importante para fortalecer o atendimento primário e garantir que a população tenha acesso a serviços de saúde de qualidade, de forma ágil e humanizada. Acredito que, com essa medida, podemos avançar ainda mais na construção de uma cidade saudável e acolhedora para todos”, concluiu.