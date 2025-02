Vereador protocola indicações para melhorias em segurança e mobilidade urbana

O vereador Bruno Vassari (PSB) protocolou indicações com propostas para aprimorar a segurança e a mobilidade urbana em São Caetano do Sul. As iniciativas buscam atender às demandas da comunidade, promover a qualidade de vida da população e fortalecer o bem-estar coletivo.

Na área de segurança pública, Bruno Vassari solicitou à Secretaria Municipal de Segurança (Seseg), por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), a intensificação das rondas nas proximidades da Igreja Nossa Senhora Aparecida e da EMEF 28 de Julho, no bairro Barcelona.

“A proposta busca reforçar a segurança de moradores, alunos e fiéis, especialmente nos horários de entrada e saída das aulas e missas. A presença da GCM nesses períodos é fundamental para prevenir assaltos, vandalismos e outros crimes, proporcionando um ambiente mais seguro e preservando a ordem pública em locais de grande circulação de pessoas”, explicou o vereador em sua justificativa.

Além disso, o parlamentar encaminhou uma indicação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), solicitando estudos técnicos para otimizar o fluxo de veículos no cruzamento da Rua Osvaldo Cruz com a Rua Bom Pastor, no bairro Osvaldo Cruz. O objetivo é aprimorar a segurança viária da região, oferecendo maior proteção aos pedestres e aos demais usuários das vias.

“A realização desses estudos e a implementação das soluções propostas contribuirão para a redução de acidentes e a melhoria da mobilidade urbana, além de ajudar a diminuir a velocidade dos veículos na área. Contamos com o bom trabalho da Semob para garantir o bem-estar de quem reside ou transita pela localidade”, concluiu Bruno Vassari.