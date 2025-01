Vereador propõe uso obrigatório de capacetes para esportistas no Parque Linear Kennedy

O vereador Getúlio Filho (União Brasil) protocolou indicação para tornar obrigatório o uso de capacetes por skatistas, patinadores, ciclistas e praticantes de outras modalidades esportivas no Parque Linear Kennedy, localizado no bairro Santa Paula, em São Caetano.

Na justificativa da proposta, Getúlio Filho destacou a importância dos equipamentos de segurança para a proteção dos esportistas. “A obrigatoriedade do uso de capacetes é uma medida essencial para garantir a segurança e o bem-estar de todos os frequentadores desse espaço. Esportes como skate, patins e ciclismo envolvem movimentos rápidos e manobras que podem resultar em quedas. Nessas situações, o uso de capacetes é fundamental para proteger a cabeça e reduzir significativamente o risco de lesões graves”, explicou o parlamentar.

Além de promover a segurança, o vereador enfatizou o impacto educacional da medida. “Ao tornar o uso de capacetes obrigatório, promovemos não apenas a segurança individual, mas também criamos um ambiente mais consciente sobre a importância da proteção durante a prática esportiva. Isso pode inspirar uma nova geração a adotar hábitos mais seguros, não só no skate, mas em diversas atividades físicas”, acrescentou.

Getúlio Filho também ressaltou o papel do poder público em adotar medidas que garantam a segurança da população. “Essa iniciativa vai além de proteger os esportistas; ela reflete o compromisso do poder público com a saúde e a promoção de uma cultura esportiva mais segura e responsável para todos”, concluiu o vereador.