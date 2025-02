Vereador propõe criação de Centro Esportivo e Cultural para alunos da rede pública

O vereador e líder do governo César Oliva (PSD) protocolou uma indicação solicitando a realização de estudos para a criação de um Centro Municipal Esportivo e Cultural destinado aos alunos da rede pública municipal de São Caetano do Sul. O objetivo é incentivar práticas saudáveis e fortalecer o vínculo com a comunidade.

“A criação de um centro esportivo e cultural oferece inúmeras vantagens, proporcionando aos alunos um ambiente multifuncional, onde poderão participar de atividades físicas, culturais e recreativas. Isso contribui para o desenvolvimento integral e promove a inclusão social. Além disso, um espaço como esse pode contribuir na formação de cidadãos mais conscientes e engajados”, destacou César Oliva na justificativa da indicação.

O parlamentar enfatizou o papel do poder público na criação de espaços que permitam aos jovens praticar atividades esportivas e culturais. “O município precisa oferecer às crianças e jovens não apenas uma educação formal, mas também o acesso a atividades que incentivem seu desenvolvimento integral, disponibilizando infraestrutura de qualidade para o esporte e promovendo manifestações culturais que enriquecem a formação dos nossos alunos”, afirmou.

Conforme a indicação, o vereador sugere que o antigo prédio da Escola Municipal Elvira Paolillo Braido, no bairro Oswaldo Cruz, seja um possível local para a instalação do centro. “Por contar com uma infraestrutura já existente, o espaço poderia ser adaptado para abrigar diversos projetos, como escolinhas de esportes, oficinas de arte, música e dança, além de outros programas voltados às necessidades dos estudantes”, concluiu César Oliva.