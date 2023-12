Vereador Mauricio Fernandes solicita implantação de aulas gratuitas de skate

O vereador Mauricio Fernandes (PL) protocolou pedido à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ) de São Caetano do Sul solicitando estudos para que crianças e adolescentes possam ter acesso a aulas gratuitas de skate.

“Ao oferecer uma escola de skate que atenda a ambas as faixas etárias, podemos criar um ambiente inclusivo e educativo, que promova o desenvolvimento de habilidades motoras, coordenação, equilíbrio e, ao mesmo tempo, fomente a sociabilidade e o espírito de equipe”, justifica Mauricio Fernandes na indicação.

De acordo com a propositura, as aulas incluiriam instrutores qualificados, especializados em atender às necessidades específicas de crianças e adolescentes para cada faixa etária, garantindo uma progressão gradual para os participantes.

O vereador destaca a importância social do skate para os praticantes. “A prática do skate promove a autoconfiança, fundamental para o crescimento saudável de crianças e adolescentes. O skatista, para ter um bom desenvolvimento na modalidade, necessita de treinos, aprendizado e cuidados com a saúde. Seja profissional ou simplesmente um amador, o praticante da modalidade tende a se afastar de maus hábitos através do esporte”, complementa o parlamentar.