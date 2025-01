Vereador de São Caetano solicita revitalização na Rua 24 Horas, no bairro Fundação

O vereador Welbe Macedo (PSB) protocolou indicações solicitando à Prefeitura Municipal e à Secretaria de Obras uma série de melhorias na Rua 24 Horas, no bairro da Fundação. Tais trabalhos de revitalização têm por objetivo beneficiar não somente os munícipes, mas também os comerciantes locais, PCDs e o público de melhor idade.

“Com o objetivo de valorizar a região e proporcionar mais segurança, mobilidade e acessibilidade para a população, protocolamos essas indicações, pois a busca pela sensação proporcionada por ambientes seguros e arborizados tem influenciado investimentos nos comércios, trazendo também resultados no faturamento local. Por isso solicitamos que seja feita uma revitalização e um trabalho de paisagismo nos moldes do que já foi criado no Centro de São Caetano do Sul“, concluiu o edil.

Entre as melhorias, o vereador Welbe Macedo também protocolou documento solicitando a troca total do calçamento, com a colocação de piso tátil e Wi-Fi gratuito.