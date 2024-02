“Verdadeiros anjos”, diz avó de bebê de 21 dias salva de engasgo por PMs Rodoviários

A tarde de domingo (4) ficará marcada na memória do cabo R.Oliveira e do cabo Inácio, que salvaram a pequena Emili, de apenas 21 dias, de um esgasgo no centro de Ubatuba, no litoral no litoral norte de São Paulo. A bebê tinha se engasgado com leite materno após a amamentação.

A equipe seguia pela rua Thomas Galhardo quando se deparou com os familiares do bebê em uma farmácia. A criança tinha sido levada ao estabelecimento na tentativa de ser resgatada, mas a mãe e os funcionários do local, ao verem a viatura, entregaram a bebê sem respiração para os policias.

Os PMs imediatamente iniciaram a manobra de heimlich, colocando a criança de bruços e pressionando, com a mão em formato de concha, seu tórax. Após alguns segundos, a pequena Emili expeliu o restante do leite que obstruía suas vias aéreas e voltou a respirar, trazendo alívio para a família.

“Nós corremos para a rua, na chuva, pedíamos socorro e ninguém. Fomos para a primeira farmácia e a viatura apareceu, com esses dois verdadeiros anjos, que não foram chamados. Eles perceberam a movimentação e ofereceram ajuda”, disse emocionada dona Wilma, avô da pequena, em um vídeo agradecendo os policiais.

A pequena Emili, logo após ser salva, foi levada pelos PMs à Santa Casa, onde foi atendida e liberada. “Sensacional, não tem explicação atender a uma ocorrência dessa”, relatou o cabo Oliveira, que está há oito anos na PM e atendeu pela segunda vez uma ocorrência de salvamento de engasgo.