Verdade ou Mito: agua com gás ajuda a emagrecer?

Uma recente discussão nas redes sociais levantou questionamentos sobre os efeitos da água com gás nos níveis de glicose no organismo. A dúvida que se instaurou levou muitos a se perguntarem se as informações eram baseadas em fatos científicos ou se tratavam-se apenas de mitos infundados. Em busca de esclarecer essa questão, uma investigação aprofundada foi realizada.

Um estudo conduzido por pesquisadores japoneses, publicado na renomada revista científica BMJ Nutrition Prevention & Health, revelou que a água gaseificada pode, de fato, auxiliar na perda de peso ao reduzir os níveis de glicose e estimular o metabolismo. O principal autor da pesquisa, Akira Takahashi, descreve que o processo de ingestão e absorção dessa bebida assemelha-se ao procedimento da hemodiálise.

A explicação reside no fato de que, ao ser consumida, o dióxido de carbono presente na água com gás é convertido em bicarbonato quando chega ao estômago. Essa transformação resulta em um aumento do metabolismo e na aceleração da absorção de glicose. Embora a evidência científica indique que a informação é verdadeira, os pesquisadores ressaltam que as mudanças nos níveis de glicose são mínimas.

Takahashi enfatiza ainda que, apesar dos efeitos benéficos observados, uma abordagem holística envolvendo exercícios físicos regulares e uma alimentação equilibrada é fundamental para alcançar resultados significativos na gestão do peso. Ele conclui: “Dada esta redução mínima da glicose, o impacto do CO2 na água gaseificada não é uma solução única para a perda de peso. Uma dieta equilibrada e a atividade física regular continuam a ser cruciais para uma gestão saudável do peso”.

Além das considerações sobre saúde e emagrecimento, as diferenças entre a água gaseificada e a água mineral vão muito além das bolhas sentidas ao paladar. A publicação La Nación destacou diversos benefícios da água com gás, levando à identificação de cinco vantagens principais que merecem ser conhecidas. Assim, vale a pena conferir os pontos positivos desse líquido efervescente.