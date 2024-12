Verão na Baixada Santista

Com a chegada do verão no último sábado (21), às 6h20, a Baixada Santista se prepara para uma estação marcada por temperaturas mais amenas, de acordo com o climatologista Rodolfo Bonafim, da ONG Amigos da Água. O fenômeno El Niño, que influenciou negativamente o clima no ano anterior, não estará presente nesta temporada, resultando em previsões mais otimistas.

O período de verão se estende até as 6h02 do dia 20 de março e, segundo Bonafim, a previsão é de que as temperaturas fiquem ligeiramente abaixo da média para esta época do ano. “Embora ocorram dias de calor intenso, eles não serão tão persistentes quanto os registrados no verão passado”, afirmou o especialista.

A ausência do El Niño e a fraqueza do fenômeno La Niña caracterizam a estação como uma fase de “quase neutralidade”, condição que vem se estabelecendo desde o outono anterior. Isso sugere uma alternância entre dias quentes e a chegada de frentes frias que podem proporcionar um alívio temporário das altas temperaturas.

Bonafim ressaltou que a dinâmica climática atual pode trazer surpresas, incluindo “frio fora de época” e a possibilidade de ciclones extratropicais, fenômenos pouco comuns durante o verão. Essas condições podem resultar em resfriamento inesperado e até mesmo ventos fortes, com potencial para causar ressacas fora do padrão esperado.

Durante essa estação, os dias se tornarão progressivamente mais longos. O climatologista destaca que o último sábado marcou o dia mais longo do ano, com noites mais curtas. Contudo, essa tendência mudará conforme avançamos para o outono, onde o equinócio trará dias e noites com duração semelhante.

No que diz respeito à precipitação, Bonafim indicou que as chuvas devem ocorrer dentro da média histórica para a região durante os meses de verão. Apesar de janeiro e fevereiro serem reconhecidos como os períodos mais chuvosos do ano, ele não prevê grandes catástrofes climáticas. Contudo, ele alerta para a possibilidade de chuvas intensas pontuais que podem causar alagamentos e deslizamentos nos morros da região.

A expectativa é que as chuvas sejam mais distribuídas ao longo da semana, com padrões típicos de calor intercalados por períodos de chuvas finas prolongadas. Essa infiltração lenta no solo pode gerar preocupações quanto à estabilidade dos morros, uma vez que esse tipo de precipitação pode ser prejudicial quando acumulada.

Portanto, o clima deste verão na Baixada Santista deverá ser caracterizado por uma combinação equilibrada entre calor e chuvas moderadas, trazendo um alívio em relação às intensas ondas de calor vivenciadas no passado recente.