Verão finlandês conta com diversas atrações e atrai turistas do mundo todo 

O verão começou na Finlândia e as festas e atividades no país nórdico já estão a todo vapor, assim como a chegada dos turistas. Os meses de junho a agosto oferecem dias longos e noites curtas, com temperaturas agradáveis e a natureza em pleno esplendor. Esta época é ideal para atividades ao ar livre, como caminhadas, ciclismo, pesca e explorar o vasto arquipélago. Além disso, é uma oportunidade de vivenciar o fenômeno das “noites brancas” ou “sol da meia noite”, quando o sol só se põe depois das dez horas da noite. Com dias mais longos, é possível aproveitar as diversas atividades ao ar livre e 20 horas de sol sem limites para você explorar o país.

Natural de Belo Horizonte, a produtora cultural Soraia Cabral, 34 anos, se mudou para Espoo, a oeste da capital Helsinque, há pouco mais de um ano e depois de conhecer o inverno nórdico, estava ansiosa para o verão. “Eu gosto da maneira como o verão finlandês proporciona uma luz do sol constante e suave. Essa luz prolongada é perfeita para aproveitar ao máximo as atividades ao ar livre, especialmente nas florestas. A conexão com a natureza é uma das coisas mais especiais aqui. Gosto de sair para andar pelos bosques e tirar fotos das flores. Além disso, adoro nadar no mar, explorar novos caminhos de bicicleta na floresta e ver os animais. A natureza aqui é tão acessível, rica e diversa que sempre há algo novo para descobrir”.

A brasiliense Maria de Lima-Karjalainen, 41 anos, professora assistente em um Jardim de Infância de uma escola em Helsinque, se mudou para a Finlândia há um ano e meio, onde vive com o marido, que é finlandês. Este é o segundo verão dela no país nórdico e para ela, desfrutar das belezas naturais da região é realmente incrível. “Durante o verão, Helsinque ganha as “city bikes”, que são bicicletas que podemos utilizar por apenas 35 euros durante 7 meses e andar de bicicleta é uma das minhas atividades favoritas. Nós também amamos ir às praias, visitar parques e florestas, fazer picnics nos rochedos espalhados pelos bairros da cidade, se hospedar num möki, que é uma típica cabana finlandesa e aproveitar a sauna, depois nadar no lago”, conta ela, que compartilha a vida no país no canal “Uma brasileira na Finlândia”.

Brasilidade

Além de curtir as belezas naturais, o verão no país mais feliz do mundo também tem festivais de arte e música com apresentações da orquestra local, shows de música contemporânea e outros eventos culturais e gastronômicos. Um dos festivais mais aguardados pelos brasileiros será realizado no dia 27 de julho. Helsinque será preenchida com cores, ritmos e sabores do Brasil no terceiro Brazilian Day Finland, um evento dedicado à comunidade brasileira residente no país nórdico e àqueles interessados na rica cultura do país. Escolas de Samba Finlandesas (SSKL), em conjunto com o grupo de trabalho do Helsinki Samba Carnaval, que realiza o tradicional desfile desde 1991, prometem animar o público com o desfile de carnaval e músicas.

Maria está visitando a família em Brasília, e volta para a Finlândia dia 26, a tempo de curtir o Brazilian Day. “Os eventos brasileiros são muito importantes para podermos nos reconectar com a nossa cultura, principalmente quando bate aquela saudade do calor brasileiro e da nossa culinária. Eu participo sempre que posso, como no último carnaval que aconteceu em Junho. Os finlandeses adotaram nosso carnaval como algo cultural para eles também e estou ansiosa para o Brazilian Day”.

Organizado pela Associação Brasileira de Cultura e Esportes (BCS), o Brazilian Day celebra a diversidade cultural, promove a integração e fortalece os laços da comunidade brasileira na Finlândia. Nos dois primeiros anos, o evento atraiu mais de 2 mil pessoas. “O Brazilian Day Finland é uma experiência verdadeiramente imersiva. Da música, apresentando os melhores ritmos brasileiros, aos deleites da rica culinária brasileira, o programa também inclui atividades esportivas e um espaço para artistas e atletas mostrarem seus talentos”, explica Gabriela Barco, secretária da Associação Brasileiros na Finlândia (BiF).

Soraia adora participar das festas e eventos brasileiros na Finlândia, pois acredita que isso mantém a cultura viva e cria um senso de comunidade entre os brasileiros. “Espero que o Brazilian Day seja uma celebração ainda maior e mais animada, reunindo pessoas de todas as culturas para celebrar a alegria e a diversidade do Brasil. Os finlandeses são bastante receptivos e curiosos em relação às festas brasileiras. Eles gostam muito da nossa música, danças e especialmente da comida. É sempre um prazer vê-los experimentando e apreciando nossos pratos típicos e se divertindo com a energia vibrante das nossas celebrações”, afirma.

O evento também tem um foco especial na promoção de empresários e negócios brasileiros que atuam em várias partes da Finlândia. A Work in Finland, organização governamental que apoia a comunidade brasileira no país, estará com stand no Brazilian Day. “A Work in Finland visa conectar as comunidades internacionais para proporcionar um ecossistema que gera oportunidades para quem está na Finlândia. Além da atração de talentos, temos o compromisso com a integração das pessoas no mercado de trabalho, com a cultura e com o povo finlandês e a comunidade brasileira”, Alessandra Leone, gerente de Talentos da Work in Finland.

O evento acontece no Cool Head Brew e conta com o apoio da Embaixada do Brasil em Helsinque, Business Finland, organização governamental para promoção de negócios, trabalho e turismo, e Associação de Brasileiros na Finlândia.



A comunidade brasileira na Finlândia

Considerado o país mais feliz do mundo pelo sétimo ano consecutivo, segundo o Relatório Mundial de Felicidade de 2024 da ONU, é composto por aproximadamente 5,6 milhões de habitantes no país nórdico. Fatores socioeconômicos tornam a Finlândia um destino dos sonhos para muitos. De acordo com dados de 2022 do Ministério das Relações Exteriores, cerca de 2.400 brasileiros vivem no país.

Destacada em várias pesquisas globais, a Finlândia é reconhecida como o país mais transparente, um dos mais estáveis e menos corruptos do mundo, além de ser líder em governança, liberdade política e civil. O país também se destaca na igualdade de gênero, direitos das crianças, educação e desenvolvimento sustentável.

Coisas para fazer em Helsinque no verão

1. Passear de lancha ou barco para Helsinque

Passear no ônibus turístico Conhecer a cidade de bicicleta Visitar uma sauna Aproveitar as atividades ao ar livre e a natureza Participar de festivais como o Brazilian Day