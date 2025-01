Verão em SP: Aumentam casos de doenças alimentares; Veja como se proteger

O Governo do Estado de São Paulo, em colaboração com a Secretaria de Estado da Saúde, está atenta ao aumento dos casos de Doenças de Transmissão Alimentar (DTA) neste período de verão. As autoridades locais destacam a importância da população em adotar medidas rigorosas de higiene pessoal e a necessidade de observar as condições sanitárias em estabelecimentos como bares e restaurantes.

Segundo Alessandra Lucchesi, que atua como diretora na Divisão de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar da Secretaria, os banhistas precisam ser especialmente cautelosos. Ela recomenda que “não é seguro entrar no mar nas 24 horas seguintes a chuvas”. Além disso, enfatiza a relevância da higienização frequente das mãos e a restrição do consumo de água a fontes confiáveis, preferindo-se água mineral ou filtrada. “A preparação e o armazenamento adequados dos alimentos são fundamentais, sendo crucial mantê-los sempre refrigerados“, complementa.

Em caso de surgimento de sintomas como diarreia, mal-estar, dor abdominal, náuseas ou vômito, as autoridades ressaltam a importância da hidratação adequada. Se os sintomas se agravarem, é imprescindível buscar atendimento médico imediatamente.

Os banhistas também devem estar atentos às sinalizações que indicam a qualidade da água do mar. Áreas com bandeira verde são consideradas seguras para o banho, enquanto aquelas com bandeira vermelha devem ser evitadas.

A seguir, estão listadas as principais recomendações para prevenir casos de gastroenterite: