Verão e otite: Cuidados essenciais para proteger seus ouvidos e aproveitar as férias

Durante o verão, a prática de banhos em mar, piscina ou rio pode resultar em um problema comum: a otite externa. Esta condição refere-se à inflamação do canal auditivo, que ocorre antes do tímpano e é geralmente causada pelo acúmulo de água. As bactérias são os agentes mais comuns nesse processo, levando ao surgimento de sintomas como vermelhidão, sensação de calor e dor no ouvido.

Para evitar que a otite interfira nos momentos de lazer, é fundamental que os banhistas limitem o tempo gasto na água. Além disso, após os banhos, recomenda-se secar bem os ouvidos utilizando lenços de papel ou papel higiênico. O uso de hastes flexíveis deve ser evitado, pois elas podem empurrar secreções e ceras para o interior do canal auditivo, causando lesões e aumentando o risco de infecções.

Caso surjam dores ou desconfortos, a consulta a um profissional de saúde é essencial. A automedicação não é aconselhada, visto que medicamentos inadequados podem agravar a situação clínica.

De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), projeta-se que cerca de 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo enfrentarão algum grau de perda auditiva no futuro. Assim, apesar da percepção de que a otite externa seja uma condição simples, é crucial tratar as inflamações auditivas com orientação médica adequada.

Informações sobre as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) disponíveis na capital podem ser acessadas através da plataforma Busca Saúde.