Verão e enxaqueca: descubra como evitar crises

Durante o período do verão, o aumento das temperaturas pode levar a desconfortos que vão além da simples sensação de calor. Para muitos, a combinação de calor intenso e exposição ao sol pode resultar em crises de enxaqueca, interferindo nas atividades de lazer e até mesmo nas férias planejadas.

Essa condição é uma doença neurológica crônica, frequentemente associada a fatores genéticos. A enxaqueca é caracterizada por uma dor de cabeça pulsante, que pode ocorrer em um ou ambos os lados da cabeça. Além da dor, outros sintomas frequentemente se manifestam durante as crises.

Os principais sinais incluem:

Náuseas ou vômitos;

Hipersensibilidade à luz, sons ou odores;

Tontura;

Fotossensibilidade: reações intensificadas à luz solar ou a fontes luminosas.

Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 30 milhões de brasileiros sofrem com a enxaqueca, um número que se aproxima de 1 bilhão de afetados mundialmente. Portanto, é crucial tratar essa condição com seriedade.

Para desfrutar de um verão saudável e evitar a incidência de crises, algumas recomendações devem ser seguidas:

Evitar exposições ao sol entre 10h e 16h;

Manter-se hidratado, levando sempre uma garrafa de água;

Utilizar chapéus ou bonés como proteção solar;

Fazer refeições balanceadas sem pular horários;

Garantir um mínimo de 8 horas de sono por noite;

Moderar o consumo de bebidas alcoólicas;

Evitar alimentos ricos em gordura ou óleo.

Caso uma crise ocorra, recomenda-se o uso apenas de medicamentos prescritos por profissionais da saúde e buscar um ambiente silencioso e escuro para recuperação.

No que diz respeito ao tratamento da enxaqueca na capital, a rede municipal de saúde disponibiliza 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e também oferece Práticas Integrativas e Complementares (Pics). Essas práticas têm como objetivo complementar a medicina tradicional no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre elas, destaca-se a acupuntura, uma técnica da Medicina Tradicional Chinesa que utiliza agulhas inseridas em pontos específicos do corpo para tratar diversas condições, incluindo a enxaqueca.