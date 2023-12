O verão começa nesta sexta-feira (22), às 00h27, com previsão de temperaturas acima da média na maior parte do país. O alerta foi feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Segundo o meteorologista Caio Coelho, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), sob influência do fenômeno El Niño, o verão também tende a ser mais seco em quase todo o Brasil.

“Só no extremo sul as temperaturas podem ficar dentro do normal, mas nas regiões norte e central, elas devem ficar acima do esperado”, afirmou.

Segundo Coelho, a previsão é que o El Niño perca intensidade apenas no fim do verão.

Uma das características do fenômeno climático é a diminuição das chuvas na região Norte e Nordeste, e aumento da precipitação sobre a região Sul, explica o instituto.

“As chuvas devem continuar acima do que é esperado para essa época do ano na região Sul, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina”, detalhou a meteorologista Marília Nascimento, também do Inpe.

Já na faixa norte do país, a chuva estará abaixo da normal climatológica (média), principalmente na área mais ao leste, em direção ao Nordeste, e também no semiárido.

Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, deve chover dentro na normalidade para a época. “O verão começa com chuvas mais abundantes devido à atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, e não descartamos a possibilidade de pancadas de chuvas intensas que atinjam essa faixa que engloba a região Centro-Oeste e o Sudeste do país e uma área ao norte da região Sul”, explicou Marília.

Até 20 de março de 2024, por causa da inclinação do seu plano de órbita, os raios solares atingem mais diretamente o hemisfério sul do planeta Terra, afirma o ministério.

“Os dias são maiores, o Sol nasce mais cedo e se põe mais tarde, e isso acontece já a partir da primavera e tem o seu ápice no início do verão”, diz a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional.