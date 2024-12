Verão chuvoso acende alerta para a dengue

As chuvas intensas que acometem várias regiões do Brasil combinadas com as altas temperaturas típicas do verão são sinal de alerta para uma doença bem conhecida: a dengue. Juntos, esses fatores criam um ambiente altamente favorável para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principal vetor da doença. Claudilson Bastos, infectologista do Sabin Diagnóstico e Saúde, recomenda à população redobrar a atenção aos possíveis sintomas da doença e reforçar as medidas preventivas.

“O mosquito se prolifera em espaços úmidos e quentes, as regiões com temperaturas mais elevadas são muito propícias para o Aedes e as chuvas que temos visto nos últimos meses agravam ainda mais esse cenário. Por isso é preciso estar atento”, alerta Claudilson Bastos, infectologista do Sabin Diagnóstico e Saúde. Segundo o especialista, os casos de doenças transmitidas pelo mosquito aumentam consideravelmente nesta época do ano devido às mudanças climáticas e chegada de dias mais chuvosos.



O Aedes também transmite zika e chikungunya, sendo que os sintomas das três doenças podem se assemelhar aos de outras viroses, como COVID e Influenza, dificultando o diagnóstico. Incluem febre de início abrupto acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, náuseas, vômitos e dores abdominais. “Buscar um médico sempre que se observar esses sintomas é fundamental para garantir um diagnóstico preciso e o tratamento adequado”, recomenda.



Por meio de exames laboratoriais é possível determinar qual é a doença e, assim, realizar com assertividade o tratamento: “Um laudo preciso fornece segurança para a melhor jornada de cuidado do paciente e contribui para que o médico conduza o tratamento de forma resolutiva, com assistência e manejo clínico adequados”, acrescenta o infectologista do Sabin.



Confira os quatro tipos de exames para diagnosticar a dengue:

Testes com resultado em até 1 dia útil:

Antígeno de Dengue (Teste Rápido): a coleta da amostra é ideal entre o 1º e o 6º dia após o início dos sintomas.

Sorologia para Dengue (IgG e IgM): a coleta da amostra é recomendada após o 6º dia do início dos sintomas.

Testes com resultado em até 2 dias úteis:

Detecção Molecular do Vírus Dengue (DENVPCR)

PCR para Zika, Chikungunya e Dengue (PCRZDC)

Teste para Dengue e cinco vírus com resultado em até 4 dias úteis:

Painel avançado capaz de identificar, em uma única amostra, a presença dos vírus da Dengue, Zika e das febres Amarela, Chikungunya, Mayaro e Oropouche.

Os resultados ficam disponíveis em dois dias úteis no Distrito Federal e, em até quatro dias úteis, para as demais regiões do país.

Prevenção é o melhor remédio

Como medida preventiva, combater o mosquito é um dever de todos e começa dentro de casa, com cuidados simples na rotina, convoca o infectologista do Sabin. É preciso evitar criar ambientes propícios ao desenvolvimento do mosquito, como água parada em telhados, calhas, garrafas e pneus. Reservatórios de água também são ponto de atenção e devem ser tampados, para que o mosquito não coloque seus ovos ali.

“A vacina contra a dengue é uma estratégia para proteção, reduzindo significativamente os agravamentos da doença”, indica Claudilson Bastos. Segundo ele, é recomendada para crianças a partir de 4 anos de idade, adolescentes e adultos até 60 anos. São necessárias duas doses, com intervalos de três meses. Comprometido com a excelência diagnóstica na entrega de laudos ágeis e precisos, o Sabin Diagnóstico e Saúde oferece exames laboratoriais sorológico e PCR para detecção de dengue, zika e chikungunya, que permitem o diagnóstico rápido com apenas uma amostra coletada.



