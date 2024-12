Verão chegando: veja como redobrar cuidados com a saúde da pele, cabelos e unhas

Dia 21 de dezembro inicia-se o verão e, com ele, o Sol escaldante, o calor e muita umidade. Nesse período é preciso tomar cuidados com a pele, cabelos e unhas. Além do mar, as piscina, rios e lagos também ligam o sinal de alerta. O sol tropical é para todos, independente da parte do Brasil onde você mora. A professora de Dermatologia do Centro Universitário São Camilo, Alessandra Barros lembra que nessa estação, o Sol não é o único vilão e apresenta outros problemas comuns no verão.

Além da exposição solar existem outros fatores que podem causar problemas na pele durante o verão, como o suor, o cloro das piscinas e o ar-condicionado. Para ajudar a enfrentar esses desafios, separamos 10 problemas de pele comuns na estação e as melhores formas de evitá-los:

Crises de acne: O suor misturado aos óleos naturais da pele e às bactérias pode entupir os poros. Para prevenir, mantenha a pele limpa, evite cosméticos à base de óleo e use uma toalha macia para secar o rosto.

Pele seca ou irritada: Proteja-se do Sol, use produtos recomendados pelo dermatologista e hidrate a pele após o banho.

Foliculite: Troque de roupas após exercícios e use roupas leves e soltas em dias úmidos.

Infecções por manicure ou pedicure: Busque salões que utilizem ferramentas esterilizadas e evite tirar as cutículas completamente.

Melasma: Cuide da exposição solar e faça acompanhamento regular com um dermatologista.

Alergias ou irritações: Conheça suas alergias e proteja a pele com roupas leves e soltas.

Brotoeja: Use roupas de tecidos “respiráveis”, mantenha a pele resfriada e evite o acúmulo de suor.

Alergia ao Sol: Verifique com seu médico se algum medicamento que você toma pode causar essa reação.

Queimaduras solares: Busque sombra, use chapéu, óculos e roupas que cubram os braços e as pernas, e aplique protetor solar corretamente.

Infecções fúngicas: As mais comuns são Tinea pedis , o popularmente chamado pé de atleta, que é uma Infecção nos pés, especialmente entre os dedos; Tinea corporis ou Tinea corporal, que são manchas avermelhadas e descamativas em outras partes do corpo; Onicomicose, que é uma Infecção nas unhas dos pés e das mãos, e candidíase, uma Infecção por leveduras, que pode ocorrer em dobras da pele. Para prevenir essas infecções é importante manter a pele seca, usar roupas leves e respiráveis e evitar andar descalço em ambientes públicos.

“Certamente, você já conhece a importância de usar protetor solar, fundamental para cuidar de sua pele porque, além de evitar o envelhecimento precoce, ele propicia o aparecimento de manchas. Ele é o principal aliado contra o câncer de pele”, alertou a professora do curso de Dermatologia.

Ela destacou que as queimaduras solares também são perigosas, pois podem deixar manchas e cicatrizes, além de causar febre e trazer enorme desconforto.

O uso correto do protetor solar é pelo menos 30 minutos antes da exposição aos raios Ultra Violeta (UV) e não é só na praia que ele é necessário. Deve ser usado mesmo em caminhadas curtas. O protetor solar deve ser retocado periodicamente ao longo do dia.

Alessandra Barros lembra que “uma boa hidratação é importante para a saúde” e lembrou que em caso de qualquer sintoma, um dermatologista deve ser procurado para indicação de um tratamento correto dessas doenças