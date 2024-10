Veraneio, uma tragicomédia familiar reestreia no Teatro FAAP

A peça Veraneio inicia nova temporada no Teatro FAAP, em Higienópolis, com apresentações de 22 de outubro a 4 de dezembro, às terças e quartas, às 20h. A obra reforça a colaboração entre Leonardo Cortez e Pedro Granato, iniciada em 2018 com o premiado Pousada Refúgio. O elenco conta com Clarisse Abujamra, que se uniu ao time de Pousada Refúgio formado por Glaucia Libertini, Maurício de Barros, Sílvio Restiffe, Tatiana Thomé e Leonardo Cortez.

Crédito: Nadja Kouchi

A trama, que revela os desdobramentos tragicômicos de um encontro familiar em uma casa de praia, arrebatou público e crítica quando estreou em janeiro de 2023, no Sesc Ipiranga. Em menos de seis meses, teve três temporadas na capital paulista, circulação pelos Sescs Sorocaba, Campinas e Santos, apresentação na Virada Cultural, abriu o Festival Brasileiro de Comédia de São José do Rio Preto, realizou circuito municipal por quatro teatros da Prefeitura de São Paulo, e foi contemplada pelo ProAc Circulação para realização de apresentações em Santos e Ubatuba.

A peça acompanha Dona Laura e seus três filhos, marcados pelo ressentimento, que se reúnem para celebrar o aniversário da matriarca, interpretada por Clarisse Abujamra. O cenário é uma casa à beira-mar, recentemente adquirida por Hercília, uma das filhas e ex-apresentadora de TV em declínio, serve como palco para o desconforto gerado pela presença da mãe. Hercília, junto de seus irmãos, Silvio e Mario Sérgio, espera ansiosamente a chegada do novo namorado de Dona Laura, um enérgico professor de ginástica. O encontro e as surpresas que ele traz acabam abalando a já frágil dinâmica familiar.

Veraneio foi indicado ao Prêmio Bibi Ferreira de Dramaturgia, Melhor Espetáculo, Melhor Ator Coadjuvante (Maurício de Barros) e vencedor de Melhor Atriz (Clarisse Abujamra). Maurício de Barros foi indicado ao Prêmio Prio do Humor de São Paulo na categoria Performance e Silvio Restiffe indicado a melhor ator no ZESCAR 2023. Entrou no Melhores do Ano do crítico no site do jornalista e crítico teatral Miguel Arcanjo Prado (direção, texto e atuação – Maurício de Barros em comédia dramática), foi uma das Melhores Peças Teatrais de 2023 no Portal Resenhando e esteve entre as 10 Melhores peças de teatro de 2023 pelo jornal O Estado de São Paulo.

A montagem trabalha um texto contemporâneo para refletir não só sobre os efeitos do isolamento e do afastamento das famílias, mas também do novo desafio que se coloca quando essas pessoas se reencontram com bagagens cheias de traumas, perdas, frustrações e angústias.

O texto coloca o espectador e a sociedade diante de um espelho, pois sua construção e suas referências estão muito ligadas às angústias vividas pelos brasileiros nos últimos anos, atravessando não só uma crise sanitária, mas turbulências políticas e econômicas. Apesar da carga dramática e emocional que essa discussão pode despertar, a peça também quer provocar pelo humor.

Tudo é retratado por meio de diálogos ágeis e afiados, que marcam o estilo do dramaturgo, com a sensação de desestabilização das personagens. Inclusive, a escolha do título da peça está ligada a essa intenção provocadora, esclarece Cortez, autor reconhecido no teatro por sua sensibilidade para tratar assuntos cotidianos e incômodos brasileiros. Além da vasta carreira na dramaturgia, ele fez sua estreia no cinema com o filme Down Quixote no Festival do Rio este ano.

Sinopse

O aniversário da mãe é o mote para o reencontro familiar com três filhos amargurados. Todos estão ansiosos por conhecer o novo namorado que a mãe conheceu na praia durante a pandemia. Os dilemas e agonias do mundo pós pandêmico se misturam com a descoberta do amor na melhor idade.

Ficha Técnica:

Idealização: Leonardo Cortez e Pedro Granato. Texto: Leonardo Cortez. Direção: Pedro Granato. Elenco: Clarisse Abujamra, Glaucia Libertini, Leonardo Cortez, Maurício de Barros, Sílvio Restiffe e Tatiana Thomé. Cenário e Adereços: Diego Dac. Iluminação: Beto de Faria. Figurino: Anne Cerutti. Cenotécnico: Roberto Tomasim. Costureira: Binidita Apelina. Assistente de Direção: Jade Mascarenhas e Diego Dac. Assistente de Figurino: Luiza Spolti. Assistente de costura: Lis Regina. Produção Executiva: Carolina Henriques. Direção de Palco: Diego Dac. Técnicos de Palco: Victor Moretti e Roberto Tomasim. Técnico de Luz: Beto de Faria. Operadora de Som: Julia Terron. Assistente de Produção: Rommaní Carvalho e Julia Terron. Assessoria de Imprensa: Adriana Balsanelli. Gestão de Tráfego: Andre Laurindo. Video e Edição de Conteúdo: Carolina Romano. Fotos de cena: Nadja Kouchi. Fotos Material Gráfico: Roberto Brilhante. Design Gráfico: Lucas Sancho. Direção de Produção: Jessica Rodrigues. Realização: Jessica Rodrigues e Pequeno Ato. Patrocínio: EMS Farmacêutica

Serviço:

Espetáculo Veraneio no Teatro FAAP

Temporada: 22 de outubro a 04 de dezembro, terças e quartas às 20h.

Duração: 110 minutos.

Classificação: 14 anos.

Ingressos: Vendas antecipadas a R$ 30 (Ingresso de valor único) até o dia 21 de outubro.

A partir de 22 de outubro:

Mezanino: R$ 40,00 (inteira) / R$ 20,00 (meia)

Plateia: R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00 (meia)

Vendas online: https://teatrofaap.showare.com.br/?sw_sc=internet

Teatro FAAP – R. Alagoas, 903 – Higienópolis, São Paulo – SP, 01242-902

Capacidade: 510 lugares.

