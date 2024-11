Vera Viel celebra recuperação e fim do uso de muletas após cirurgia

Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais uma significativa conquista em sua recuperação médica: a modelo está livre do uso de muletas. Em um post emocionado, Viel celebrou ao lado do marido, marcando o momento com um beijo carinhoso.

A modelo, que recentemente passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno na coxa esquerda, expressou alívio e gratidão em suas palavras: “As muletas foram essenciais nesses primeiros 45 dias pós-cirurgia. Hoje, finalmente posso deixá-las para trás.” Viel destacou a rapidez de sua recuperação como motivo de grande felicidade e atribuiu seu progresso à proteção divina: “Deus é bom o tempo todo e só permite o que é necessário.”

Diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer, em outubro deste ano, Vera tem compartilhado seu processo de cura nas redes sociais. O diagnóstico precoce foi revelado em uma postagem anterior, quando ela agradeceu ao apoio do marido, que a incentivou a realizar exames adicionais após a descoberta de um nódulo.

A cirurgia para a remoção do tumor ocorreu no dia 11 de outubro e durou cerca de oito horas. Em comemoração ao sucesso do procedimento, Vera expressou gratidão pelas orações recebidas e relatou uma experiência espiritual durante o processo cirúrgico: “Ao completar meus 49 anos, recebi o melhor presente – a presença do Espírito Santo. Senti algo sobrenatural enquanto estava anestesiada.”

Vera Viel continua compartilhando sua jornada nas redes sociais, inspirando muitos com sua força e determinação frente aos desafios impostos pela doença. Sua história destaca não apenas a importância do diagnóstico precoce, mas também o poder da fé e do apoio familiar na superação de adversidades.