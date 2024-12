Vera Viel celebra conquistas na luta contra o câncer: “Está quase no fim!”

Nesta sexta-feira (20), Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, utilizou suas redes sociais para compartilhar uma atualização sobre seu estado de saúde. A influencer, que passou por uma cirurgia para a remoção de um tumor na coxa esquerda em outubro, está atualmente em tratamento de radioterapia.

Com apenas duas sessões restantes do tratamento, Vera expressou sua emoção e gratidão ao conseguir completar mais uma etapa deste processo desafiador. “Acabei de realizar 31 das 33 sessões de radioterapia. Conversei com os médicos e me emocionei muito. Está quase no fim. Após isso, farei exames a cada três meses no próximo ano. Deus, eu creio no meu milagre”, escreveu em sua postagem.

A cirurgia para retirada do tumor foi realizada em 11 de outubro, um dia antes do aniversário de Vera, e durou cerca de oito horas. Na ocasião, ela também compartilhou um agradecimento em suas redes sociais, ressaltando o apoio recebido através de orações e mensagens de carinho. “Hoje, completo meus 49 anos com o melhor presente que poderia receber: a presença do Espírito Santo! Durante a anestesia, chamei por Ele e experimentei uma sensação inexplicável durante toda a cirurgia”, relatou Vera, descrevendo a experiência como sobrenatural e profundamente transformadora.

Com a determinação de seguir adiante em sua recuperação, Vera Viel continua inspirando seus seguidores ao compartilhar sua jornada de superação e fé.