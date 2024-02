Vera Magalhães, Carlos Andreazza e Patricia Campos Mello juntos no Flipoços 2024

A Vila Literária do Flipoços 2024, se prepara para receber grandes nomes da literatura, das artes e do jornalismo. Seguindo a pluralidade e diversidade de temas, o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas que vai acontecer de 27 de abril a 05 de maio, no Parque José Afonso Junqueira, juntamente com a Feira do Livro do Sul de Minas, vai receber convidados muitos especiais e encontros inéditos.

Dentre eles, pela primeira vez juntos em um mesmo encontro e em um festival literário os jornalistas Patricia Campos Mello repórter especial da Folha de S.Paulo, comentarista da TV Cultura e escritora; Carlos Andreazza colunista de O Globo, foi comentarista na Jovem Pan, BandNews e CBN, e Vera Magalhães jornalista de política há 31 anos, passou pelos principais veículos de comunicação do País e atualmente é comentarista da rádio CBN e âncora do programa Roda Viva.

O encontro dos três vai acontecer no dia 28 de abril, às 15h30 no Coreto Cultural (centro da Vila) na mesa “Política, Cultura e Fake News – uma análise do Brasil sob a ótica da Literatura”.

Tema dos mais atuais, os jornalistas vão traçar um paralelo entre política, cultura e fake news no Brasil, um tema complexo que tem sido abordado em diversas análises, incluindo algumas que utilizam a literatura como lente de avaliação. A literatura pode oferecer insights valiosos sobre a sociedade e suas dinâmicas, incluindo questões políticas e culturais, além de refletir sobre a disseminação de informações falsas e sua influência.

Neste sentido o livro “A máquina do Ódio” da Patrícia Campos Mello, trata deste tema. A obra versa sobre a trajetória da jornalista na investigação do papel das mídias sociais nas irregularidades do marketing político digital no período das eleições brasileiras, a partir da constatação da existência de esquemas ilegais de compras de pacotes de envios em massa de mensagens.

Através da literatura, é possível explorar como as narrativas são construídas e disseminadas, como diferentes perspectivas são representadas e como os indivíduos são influenciados por essas narrativas. Autores brasileiros têm abordado temas relacionados à política, cultura e manipulação da verdade em seus trabalhos, oferecendo uma reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea.

Um exemplo notável é o romance “Dom Casmurro“, de Machado de Assis, que não trata diretamente de fake news, mas examina questões de percepção, memória e manipulação da verdade. A narrativa ambígua e subjetiva levanta questões sobre a natureza da verdade e como ela pode ser distorcida ou reinterpretada.

Além disso, obras mais contemporâneas, como “Ensaio sobre a Cegueira“, de José Saramago, ou “A Resistência“, de Julián Fuks (também autor convidado do Flipoços 2024), exploram temas relacionados à manipulação da informação e à fragilidade da verdade em contextos políticos turbulentos.

A primeira Vila Literária de Minas Gerais, será construída no Parque José Afonso Junqueira, centro histórico da cidade, ao lado do Palace Hotel, Palace Casino e Thermas Antonio Carlos (o maior balneário termal da América Latina), e contará com mais de 60 tendas de editoras, livrarias, parceiros com decoração e iluminação cênica, dois palcos e outros espaços alternativos de atividades para todas as idades.